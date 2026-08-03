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Le producteur de pétrole de schiste Diamondback Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 22:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 et 3)

Le producteur américain de pétrole de schiste Diamondback Energy FANG.O a dépassé lundi les attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, alors que les perturbations de l'approvisionnement dues au conflit prolongé au Moyen-Orient maintiennent les cours mondiaux du pétrole à un niveau élevé.

La guerre en Iran, qui a débuté fin février, a pratiquement interrompu le flux des cargaisons en provenance du Moyen-Orient via le détroit d’Ormuz, une voie de communication cruciale, faisant passer le prix du Brent d’une moyenne de 69,82 dollars le baril en janvier à 126,41 dollars en avril, et celui du WTI de 65,17 dollars à 109,64 dollars.

Bien que les activités de Diamondback soient basées aux États-Unis, la société tire profit de la hausse des prix des matières premières. Le prix réalisé par la société pour chaque baril de pétrole produit s’est établi à 94,33 dollars, contre 62,34 dollars un an plus tôt.

La société, dont le siège se trouve à Midland, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 6,48 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 6,01 dollars, selon les données compilées par LSEG.

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