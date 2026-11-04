Le producteur de pétrole de schiste APA dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse du prix du pétrole

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(Ajout des perspectives aux paragraphes 5 et 6)

Le producteur de pétrole et de gaz APA

APA.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production.

La guerre en Iran, qui en est désormais à son neuvième mois, a perturbé l'approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, un goulet d'étranglement maritime stratégique.

Le prix moyen du Brent, référence du marché, a augmenté de 31% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 89,27 dollars le baril au cours du trimestre de septembre, tandis que le prix réalisé par APA pour chaque baril de pétrole produit a bondi de plus de 36% pour atteindre 92,02 dollars.

La société a indiqué que sa production avait baissé d’environ 3% pour s’établir à 450 276 barils équivalent pétrole par jour au cours du trimestre, en raison d’une baisse de la production en Égypte et dans les régions de la mer du Nord.

APA prévoit de dépenser 2,5 milliards de dollars en 2027, soit 400 millions de dollars de plus que son budget d’investissements pour cette année. Près de 60% de cette augmentation des investissements devrait être consacrée à l’exploration et au développement du projet pétrolier offshore GranMorgu au Suriname.

Le reste reflète une activité accrue dans le bassin permien et une hausse prévue des coûts, a indiqué la société, ajoutant que la production en Égypte et aux États-Unis devrait se maintenir à des niveaux similaires d’une année sur l’autre.

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,94 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,55 dollar, selon les données compilées par LSEG.