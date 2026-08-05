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Le producteur de pétrole de schiste APA dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 22:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 5 à 8)

Le producteur de pétrole et de gaz APA APA.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole.

Le conflit américano-israélien avec l'Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a suscité des inquiétudes quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient et du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, poussant les cours de référence du Brent à la hausse de 19,2 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir en moyenne à 89,62 dollars le baril au cours du trimestre.

La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a indiqué que le prix réalisé pour chaque baril de pétrole produit était passé de 65,58 dollars il y a un an à 98,24 dollars.

La plupart des activités d’APA sont concentrées aux États-Unis, suivies par l’Égypte, la mer du Nord et le Suriname. La société énergétique reste exposée aux fluctuations des cours des matières premières liées aux événements géopolitiques.

La production trimestrielle d’APA a reculé de près de 12 % pour s’établir à 410 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), sous l’effet de la baisse des volumes issus de ses activités aux États-Unis, en Égypte et en mer du Nord.

Bien que les cours du pétrole aient fortement augmenté cette année à la suite du conflit au Moyen-Orient, les producteurs de schiste américains se sont largement abstenus d’augmenter leur production, privilégiant la discipline budgétaire face à l’incertitude géopolitique.

APA a déclaré qu’elle prévoyait de réaliser environ 500 millions de dollars d’économies annualisées d’ici fin 2026, contre un objectif initial de 450 millions de dollars, grâce à l’élargissement de ses mesures de réduction des coûts.

La société a toutefois revu à la hausse ses prévisions de production pétrolière annuelle aux États-Unis, les portant de 122 000 barils par jour à 123 000 barils par jour.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 1,89 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,87 dollar, selon les données compilées par LSEG.

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