Le producteur de pétrole américain EOG dépasse les estimations de bénéfices du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats dans les paragraphes 2 à 5)

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur d'énergie américain à compenser la chute des prix du pétrole brut.

Le Brent LCOc1 a chuté de près de 20 % en moyenne au cours du trimestre par rapport à l'année précédente, tiré vers le bas par des signaux de demande mondiale tièdes, une offre croissante de l'OPEP+, et la pression des politiques commerciales américaines.

Alors que les prix ont brièvement dépassé les 80 dollars le baril en juin à la suite des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes, ils se sont rapidement repliés autour de 67 dollars, les primes de risque géopolitiques s'étant estompées et l'attention du marché s'étant à nouveau portée sur la faiblesse des fondamentaux.

EOG a déclaré que les prix de référence du brut américain

CLc1 s'établissaient à 63,71 dollars le baril, en baisse par rapport aux 80,55 dollars de l'année dernière.

La production trimestrielle totale de la société s'est élevée à 1,13 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 1,047 million de boepd l'année dernière.

La société basée à Houston a affiché un revenu ajusté de 2,32 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 2,21 dollars, selon les données compilées par LSEG.

