Le producteur de gaz naturel BKV chute après avoir lancé une offre d'actions en vue d'une fusion-acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er décembre -

** Les actions de BKV Corp BKV.N ont baissé de 6,6 % à 26,36 dollars après la clôture du marché, le producteur de gaz naturel recherchant des capitaux pour financer une acquisition

** BKV, basée à Denver, Colorado, lance une offre de 6 millions d'actions ()

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le prix d'achat dans le cadre de l'acquisition précédemment annoncée () d'une participation majoritaire dans BKV-BPP Power, LLC

** Citigroup, Barclays et Mizuho sont les teneurs de livre conjoints

** Les actions de BKV ont augmenté de 2,2 % lundi pour atteindre 28,22 $, un record de clôture, ce qui porte le gain depuis le début de l'année à environ 19 % ** La société a été introduite en bourse en septembre 2024 au prix de 18 $

** BKV a environ 90 millions d'actions en circulation

** Les 7 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; leur estimation médiane est de 32 $, en hausse par rapport aux 27 $ du mois dernier, selon les données de LSEG