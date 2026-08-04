Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des prix du brut

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Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources EOG.N a dépassé mardi les estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à la flambée des cours du brut.

Les craintes que la guerre en Iran, qui a éclaté fin février, ne perturbe l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient via le détroit d'Ormuz ont entraîné une forte hausse des cours du brut. Le Brent s'est établi en moyenne à 126,41 dollars le baril en avril, contre 69,82 dollars en janvier. Le WTI est passé de 65,17 dollars à 109,64 dollars au cours de cette période.

EOG a indiqué que le prix moyen réalisé pour sa production de pétrole s’élevait à 98,15 dollars le baril au cours du deuxième trimestre, contre 64,82 dollars le baril un an plus tôt.

Les producteurs américains de pétrole de schiste , ainsi que d’autres sociétés énergétiques n’ayant pas d’activités majeures au Moyen-Orient, sont bien placés pour tirer parti de la hausse des prix du brut tout en restant à l’abri des restrictions de production, des difficultés d’acheminement et des dommages aux infrastructures qui affectent les producteurs de la région.

Les nouvelles capacités des oléoducs et la hausse des prix du pétrole devraient stimuler la production dans le bassin du Permien .

EOG a produit 548 800 barils de pétrole par jour, contre 504 200 boed un an plus tôt. La société prévoit que ses volumes au troisième trimestre se situeront entre 546 000 boed et 551 000 boed.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 5,07 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 4,98 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.