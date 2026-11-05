Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du brut

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(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la hausse des cours du pétrole brut et à des volumes de production records.

Les cours mondiaux du brut, portés par les inquiétudes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient, ont constitué un solide facteur favorable pour les exploitants de schiste américains au cours du trimestre, faisant grimper les prix réalisés.

Le prix moyen composite réalisé par EOG pour le pétrole brut et les condensats a atteint 86,72 dollars le baril au cours du troisième trimestre, contre 65,95 dollars le baril un an plus tôt.

La production totale équivalente a grimpé à 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (boep) contre 1,30 million de boep il y a un an, grâce à une hausse de la production de pétrole brut, de liquides de gaz naturel et de gaz naturel.

La société a également augmenté son dividende trimestriel régulier de 8 %, le portant à 1,10 dollar par action.

La société, dont le siège est à Houston, a enregistré un bénéfice ajusté de 4,87 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 4,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.