Le producteur américain de pétrole de schiste Devon Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Devon Energy DVN.N a annoncé mardi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à la forte hausse des cours du pétrole brut et à l'augmentation de la production suite à sa fusion avec Coterra Energy, qui ont stimulé son activité.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime stratégique, les cours de référence du Brent ayant augmenté en moyenne de 19,2% au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 89,62 dollars le baril.

Ce trimestre marque également la première publication des résultats de Devon depuis la finalisation de l’acquisition de Coterra Energy pour 58 milliards de dollars , opération qui a donné naissance à l’un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis.

Le prix moyen réalisé par Devon s’est établi à 88,09 dollars par baril de pétrole produit au cours du trimestre, contre 62,97 dollars par baril un an plus tôt.

La production du deuxième trimestre a atteint 1,36 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 841 000 boepd un an plus tôt.

Le producteur de pétrole de schiste basé à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,57 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 1,39 dollar par action , selon les données compilées par LSEG.