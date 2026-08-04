 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le producteur américain de pétrole de schiste Devon Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 22:20
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

Devon Energy DVN.N a annoncé mardi son bénéfice trimestriel le plus élevé depuis 2022, dépassant les attentes de Wall Street, grâce à la forte hausse des cours du pétrole brut et à l'augmentation de la production suite à sa fusion avec Coterra Energy, qui ont stimulé son activité.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a perturbé l’approvisionnement énergétique du Moyen-Orient et le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, un goulet d’étranglement maritime stratégique, les cours de référence du Brent ayant augmenté en moyenne de 19,2% au cours du trimestre par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 89,62 dollars le baril.

Ce trimestre marque également la première publication des résultats de Devon depuis la finalisation de l’acquisition de Coterra Energy pour 58 milliards de dollars , opération qui a donné naissance à l’un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz aux États-Unis.

Le prix moyen réalisé par Devon s’est établi à 88,09 dollars par baril de pétrole produit au cours du trimestre, contre 62,97 dollars par baril un an plus tôt.

La production du deuxième trimestre a atteint 1,36 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 841 000 boepd un an plus tôt.

Le producteur de pétrole de schiste basé à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,57 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 1,39 dollar par action , selon les données compilées par LSEG.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

DEVON ENERGY
44,060 USD NYSE -1,18%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,85 USD Ice Europ -5,79%
Pétrole WTI
75,36 USD Ice Europ -5,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,85 -5,79%
CAC 40
8 666,63 +0,61%
2CRSI
25,54 +4,07%
HAFFNER ENERGY
0,443 +0,45%
SOITEC
120,1 +9,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank