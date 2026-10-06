Le procureur général du Texas, Paxton, ouvre une enquête sur Fruit of the Loom et Hanes concernant la présence éventuelle de substances chimiques toxiques dans des sous-vêtements pour enfants

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par Jonathan Stempel

Le procureur général du Texas , Ken Paxton, a ouvert mardi une enquête visant à déterminer si les marques Fruit of the Loom et Hanes utilisent des produits chimiques toxiques dans la fabrication de sous-vêtements pour enfants.

M. Paxton a déclaré avoir adressé des injonctions d'enquête civile à Fruit of the Loom, qui appartient à Berkshire Hathaway

BRKa.N , et à Hanes, qui appartient à Gildan Activewear

GIL.TO , invoquant les effets potentiels de ces substances chimiques sur la santé des enfants. Il n'a toutefois accusé aucune des deux entreprises d'avoir commis des infractions.

Fruit of the Loom, Berkshire et Gildan n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

M. Paxton a déclaré que les fabricants de vêtements se tournaient de plus en plus vers des matières synthétiques telles que le polyester, la rayonne et l'élasthanne pour répondre à la demande des consommateurs en produits moins chers.

Il a ajouté que des études montrent que les tissus synthétiques peuvent libérer des microplastiques, tandis que des substances chimiques telles que les bisphénols, le fluor, les parabènes, les phtalates et les substances dites « chimiques éternelles » utilisées dans la fabrication textile ont été associées au cancer, aux perturbations hormonales, à l’infertilité et à d’autres problèmes de santé.

«Nous devons protéger nos enfants qui ne peuvent pas encore se protéger eux-mêmes», a déclaré M. Paxton dans un communiqué. «Cela implique notamment de veiller à ce que les produits de première nécessité sur lesquels comptent les parents soient exempts de substances chimiques toxiques et ne nuisent pas à la santé des enfants.»

Le procureur général avait annoncé en avril une enquête similaire visant à déterminer si les vêtements de sport de la marque Lululemon Athletica LULU.O contenaient des « substances chimiques éternelles », qui ne se dégradent pas facilement dans la nature. Ces substances, également appelées « substances chimiques éternelles », sont aussi connues sous le nom de PFAS, acronyme de « substances per- et polyfluoroalkylées ».

Paxton, un républicain, est candidat à un siège au Sénat américain face au démocrate James Talarico et est donné perdant dans la plupart des sondages. Cette course est l’une des plus suivies du pays dans le cadre des élections de mi-mandat du 3 novembre.