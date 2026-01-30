 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le procureur général du Michigan demande au fabricant chinois de batteries Gotion de restituer 23,7 millions de dollars après avoir manqué à ses obligations à l'égard d'une usine américaine
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a demandé vendredi à l'entreprise chinoise de batteries Gotion 002074.SZ de restituer 23,7 millions de dollars de fonds publics reçus par l'entreprise après que celle-ci a abandonné l'année dernière un projet de construction d'une usine de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan pour produire des matériaux clés pour les batteries de véhicules électriques.

Le projet, annoncé pour la première fois en octobre 2022, devait créer 2 350 emplois en usine, mais a fait l'objet de critiques de la part de certains législateurs en raison de la propriété chinoise de l'entreprise .

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank