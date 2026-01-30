Le procureur général du Michigan demande au fabricant chinois de batteries Gotion de restituer 23,7 millions de dollars après avoir manqué à ses obligations à l'égard d'une usine américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La procureure générale du Michigan, Dana Nessel, a demandé vendredi à l'entreprise chinoise de batteries Gotion 002074.SZ de restituer 23,7 millions de dollars de fonds publics reçus par l'entreprise après que celle-ci a abandonné l'année dernière un projet de construction d'une usine de 2,4 milliards de dollars dans le Michigan pour produire des matériaux clés pour les batteries de véhicules électriques.

Le projet, annoncé pour la première fois en octobre 2022, devait créer 2 350 emplois en usine, mais a fait l'objet de critiques de la part de certains législateurs en raison de la propriété chinoise de l'entreprise .