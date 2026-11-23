Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dimanche avoir engagé une action en justice contre OpenAI en début de semaine “pour avoir manqué à son obligation d’assurer la sécurité de ses modèles et mis en danger la sécurité publique”.
“OpenAI a fait passer la croissance et la rapidité avant la sécurité”, a écrit Bonta dans sa lettre d’information hebdomadaire dimanche. “L’entreprise a ignoré les signaux d’alerte et n’a pas assuré la sécurité de ses modèles.”
“C’est pourquoi, cette semaine, j’ai intenté une action en justice pour lui demander des comptes”, a-t-il déclaré, faisant référence à la plainte déposée par l’État le 16 novembre.
Dans cette plainte, Bonta a accusé OpenAI d’avoir développé un produit dangereux sans procédures de sécurité ni contrôle adéquats, à la suite de rapports indiquant que ses modèles d’IA avaient mené de manière autonome des cyberattaques.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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