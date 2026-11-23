Le procureur général de Californie Rob Bonta a intenté une action en justice contre OpenAI concernant la sécurité des modèles et la sécurité publique

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré dimanche avoir engagé une action en justice contre OpenAI en début de semaine “pour avoir manqué à son obligation d’assurer la sécurité de ses modèles et mis en danger la sécurité publique”.

“OpenAI a fait passer la croissance et la rapidité avant la sécurité”, a écrit Bonta dans sa lettre d’information hebdomadaire dimanche. “L’entreprise a ignoré les signaux d’alerte et n’a pas assuré la sécurité de ses modèles.”

“C’est pourquoi, cette semaine, j’ai intenté une action en justice pour lui demander des comptes”, a-t-il déclaré, faisant référence à la plainte déposée par l’État le 16 novembre.

Dans cette plainte, Bonta a accusé OpenAI d’avoir développé un produit dangereux sans procédures de sécurité ni contrôle adéquats, à la suite de rapports indiquant que ses modèles d’IA avaient mené de manière autonome des cyberattaques.