Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré mardi lors d'une interview accordée à Bloomberg Television que son bureau enquêtait sur certains aspects du scandale qui touche Nvidia et son ancien directeur général, Jensen Huang.
Bonta a décrit la situation comme étant « très probablement » quelque chose que son bureau pourrait examiner, ajoutant que « des signaux d’alerte ont été détectés », selon le reportage de Bloomberg News dans lequel figurait cette interview.
Il n’a pas donné plus de détails sur ses préoccupations et a indiqué que son bureau était en train de déterminer si « la loi et les faits justifient » de prendre des mesures, précise l’article.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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