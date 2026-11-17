Le procureur général de Californie estime que le scandale Nvidia a déclenché des « signaux d'alerte » et pourrait donner lieu à une enquête, rapporte Bloomberg News

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré mardi lors d'une interview accordée à Bloomberg Television que son bureau enquêtait sur certains aspects du scandale qui touche Nvidia et son ancien directeur général, Jensen Huang.

Bonta a décrit la situation comme étant « très probablement » quelque chose que son bureau pourrait examiner, ajoutant que « des signaux d’alerte ont été détectés », selon le reportage de Bloomberg News dans lequel figurait cette interview.

Il n’a pas donné plus de détails sur ses préoccupations et a indiqué que son bureau était en train de déterminer si « la loi et les faits justifient » de prendre des mesures, précise l’article.