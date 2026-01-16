Le procureur général de Californie envoie une lettre demandant à xAI d'arrêter de produire du contenu deepfake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le procureur général de Californie, Robert Bonta, a envoyé vendredi une lettre de cessation et d'abstention à la société xAI pour lui demander de mettre fin à la création et à la diffusion d'images sexualisées non consensuelles générées par l'IA au moyen de son chatbot Grok AI.

La lettre exige "une action immédiate pour mettre fin à la création et à la distribution d'images deepfake, intimes et non consensuelles ainsi que d'images d'abus sexuels sur des enfants", a déclaré le bureau de M. Bonta dans un communiqué.