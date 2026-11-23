Le bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré lundi que la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O ne remettait pas en cause la nécessité d’une enquête sur les informations fournies par Nvidia aux investisseurs concernant ses liens avec la Chine.
M. Bonta a ouvert une enquête sur l'entreprise la semaine dernière après la démission de M. Huang, suite à la révélation de relations extraconjugales, dont une avec une femme soupçonnée d'espionnage au profit de la Chine. Nvidia a réintégré M. Huang lundi, après que le président américain Donald Trump eut appelé à son retour.
"La réintégration de Jensen Huang ne change rien au fait que le peuple américain mérite de savoir ce qui s’est passé ici — à savoir si Nvidia a induit en erreur les investisseurs et le public", a déclaré lundi un porte-parole du bureau de M. Bonta.
L’enquête menée par le bureau pour déterminer si des informations confidentielles ou des puces de pointe ont été transmises à la Chine, et si l’entreprise a induit les investisseurs en erreur, se poursuit, a ajouté le porte-parole.
Nvidia a indiqué que son conseil d’administration avait voté à l’unanimité lundi en faveur de la réintégration de M. Huang, après avoir conclu qu’il était satisfait de sa franchise et de ses capacités de direction. Le conseil d’administration a déclaré qu’après avoir reçu l’avis de hauts responsables du gouvernement américain, il ne voyait aucun risque pour la sécurité nationale lié à son retour.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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