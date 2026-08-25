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Le procureur général de Californie affirme qu'aucunes négociations de règlement ne sont prévues avec Paramount
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 20:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la conférence de presse et des informations contextuelles concernant les négociations en vue d’un accord qui ont été annulées (paragraphes 2 à 6)

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré mardi qu'aucunes négociations de règlement ne sont prévues avec Paramount Skydance PSKY.O pour résoudre le litige antitrust visant à bloquer le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery par le studio, d'un montant de 110 milliards de dollars WBD.O . M. Bonta a expliqué avoir annulé une réunion prévue lundi après que des détails confidentiels concernant ces discussions de règlement ont été divulgués à la presse, ce qu’il a qualifié d’« inacceptable ». « S’ils sont disposés à remettre les choses en ordre… et à s’engager de manière sincère et de bonne foi, nous adopterons la même attitude que celle que nous adoptons toujours avec n’importe quelle partie dans n’importe quelle affaire dans laquelle nous sommes impliqués, à savoir que nous serons ravis de les rencontrer », a déclaré M. Bonta lors d’une conférence de presse consacrée aux questions de sécurité publique. Paramount a fait pression en faveur d’un règlement dans cette affaire, qui constitue le dernier obstacle à l’accord, au même titre qu’un procès parallèle intenté parla Writer’s Guild of America. La société risque de devoir faire face à une montagne de frais et de dépens pour préserver l’accord si le procès intenté par M. Bonta se poursuit jusqu’à l’audience prévue en mars. M. Bonta et d’autres États ont jusqu’à présent obtenu des décisions de justice clés, ce qui leur confère un levier dans les discussions de règlement si celles-ci se poursuivent. Le studio a déclaré ne pas être à l’origine des fuites. Un porte-parole de Paramount a déclaré lundi que la société partageait « les préoccupations de Bonta concernant les débats publics et les informations erronées qui ont entouré cet accord ».

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