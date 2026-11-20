Le procureur général de Californie adresse une assignation à comparaître à Nvidia en raison de soupçons concernant son ancien directeur général et ses liens avec la Chine

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré jeudi que son bureau avait signifié une assignation à comparaître à Nvidia NVDA.O dans le cadre d’une enquête liée à des informations faisant état d’une liaison présumée entre l’ancien directeur général Jensen Huang et une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise.

« Le comportement de Nvidia et de son ancien directeur général soulève de sérieuses inquiétudes », a déclaré M. Bonta, ajoutant que son bureau examinait si les agissements de Nvidia ou de M. Huang avaient permis à la Chine d’obtenir des puces de pointe ou des informations confidentielles, et si l’entreprise avait induit en erreur les investisseurs et le public quant à ce risque.

Cette enquête permettra de déterminer si les agissements de Nvidia ont enfreint la législation californienne, a indiqué le bureau du procureur général.

M. Huang a démissionné la semaine dernière après la révélation de relations extraconjugales, dont une avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang et deux avec des employés de Nvidia.

Selon Reuters, les services de renseignement américains tentent de déterminer l’étendue des liens d’Alice Huang avec le ministère chinois de la Sécurité d’État et la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre à Pékin.

La Chine a rejeté les allégations faisant état d’une opération d’espionnage visant Jensen Huang.

Le conseil d’administration de Nvidia a exclu le retour de Jensen Huang au poste de directeur général, malgré une campagne menée par des employés et des personnalités éminentes du secteur technologique, dont Elon Musk, pour le réintégrer.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) enquêterait également sur Nvidia suite à la démission de M. Huang.

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a déclaré jeudi que l’administration Trump avait approuvé l’exportation de près de 900 000 puces d’IA de pointe de Nvidia et d’AMD vers des entreprises chinoises entre décembre 2025 et mai de cette année, bien que l’on ignore combien ont finalement été expédiées.

Nvidia a précisé que ces autorisations étaient soumises à des conditions strictes et à des volumes limités, et qu’elle avait cessé d’expédier des puces H200 vers la Chine.