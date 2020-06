Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prochain sommet de l'UE sur le budget et la relance fixé au 17-18 juillet Reuters • 23/06/2020 à 13:04









BRUXELLES, 23 juin (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Union européenne se retrouveront les 17 et 18 juillet à Bruxelles pour un sommet consacré au plan de relance économique et au prochain budget du bloc, a annoncé mardi un porte-parole de l'UE, Barend Leyts. Il s'agira de leur première réunion "physique" après des mois de rencontres en visioconférence en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus. Les dirigeants des Vingt-Sept ont déjà discuté des propositions de la Commission européenne vendredi dernier, lors d'un sommet en visioconférence. Ils se sont alors contentés d'exposer ou de rappeler leur position de départ au sujet du prochain cadre financier pluriannuel - le "budget" de l'UE - pour la période 2021-2027, d'un montant d'environ 1.100 milliards d'euros, et surtout du fonds de relance économique de 750 milliards après la crise du coronavirus. (Gabriela Baczynska, Marine Strauss, Jan Strupczewski version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.