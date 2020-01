Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le prochain gouvernement libanais bientôt annoncé - sources Reuters • 16/01/2020 à 18:01









BEYROUTH, 16 janvier (Reuters) - L'économiste Ghazi Wazni sera nommé ministre des Finances dans le prochain gouvernement libanais, qui sera annoncé rapidement, a-t-on appris jeudi de sources politiques à Beyrouth. Wazni a été conseiller financier pour la commission parlementaire des Finances et du Budget. Fortement endetté, le Liban est confronté à une grave crise économique, financière, sociale et politique qui a conduit à la démission le Premier ministre Saad Hariri en octobre dernier. Hassan Diab, un universitaire âgé de 61 ans, a été nommé fin décembre au poste de Premier ministre avec le soutien du Hezbollah chiite et de ses alliés. Il s'est donné six semaines pour former un gouvernement et s'atteler au règlement de la crise aiguë que traverse le pays. (Tom Perry; version française Jean-Stéphane Brosse)

