Le procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher s'est ouvert à Paris

(Actualisé avec début du procès) par Tangi Salaün PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le procès "hors norme" des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et un magasin Hyper Casher s'est ouvert mercredi devant une cour d'assises spéciale à Paris, où sont jugés 14 accusés mais sur laquelle plane l'ombre de certains absents. Après cinq ans d'enquête, les complices présumés de Chérif et Saïd Kouachi, auteurs de la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, et d'Amedy Coulibaly, qui a attaqué l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes deux jours plus tard après avoir tué une policière la veille, doivent comparaître pendant 10 semaines devant des magistrats professionnels au cours d'audiences qui seront filmées, une première en matière de terrorisme. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste pour l'aide sous formes diverses qu'ils ont pu apporter aux trois assaillants, tous tués par les forces de l'ordre le 9 janvier, et risquent de 20 ans de prison à la réclusion à perpétuité. L'ouverture de ce procès ravive de profondes émotions en France en souvenir des 17 morts de ces attentats, les premiers d'une vague d'attaques d'inspiration djihadiste qui déferlera ensuite sur le pays, faisant au total près de 250 morts. "Toujours Charlie", a écrit mercredi sur Twitter le Premier ministre Jean Castex, en référence au slogan "Je suis Charlie" repris à l'époque à travers le monde pour témoigner de la stupeur ressentie par beaucoup et de la solidarité internationale avec la France. Le magazine satirique a pour sa part choisi de publier à nouveau ce mercredi dans un numéro intitulé "Tout ça pour ça" des caricatures du prophète Mahomet mises en cause par les frères Kouachi, qui avaient crié avoir "vengé le prophète" en sortant des locaux de Charlie Hebdo. "Nous ne nous coucherons jamais. Nous ne renoncerons jamais", promet le directeur de Charlie Hebdo, Riss, lui-même blessé pendant la tuerie, dans un éditorial dédié à la mémoire de "Ceux que nous avons perdus". DÉBUT DE PROCÈS TENDU Interrogé à ce sujet mardi, le président de la République Emmanuel Macron s'est posé en garant des libertés en France, notamment de celle de blasphémer. Sur les 14 accusés, onze étaient présents mercredi devant le tribunal spécialement aménagé en trois salles d'audience pour accueillir les nombreuses victimes, la quarantaine d'avocats des parties civiles et les journalistes. S'exprimant derrière des vitres en verre, chacun surveillé par deux policiers masqués et vêtus de gilets par balles, tous ont déclaré qu'ils répondraient aux questions des juges. Les débats se sont ouverts dans une ambiance tendue en raison de la demande de supplément d'information formulée par l'avocate d'un des accusés, des parties civiles y voyant une manoeuvre "indécente" risquant de provoquer un renvoi du procès. Trois accusés, parmi les principaux, sont jugés par contumace, dont deux, les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, sont présumés morts en Syrie. La troisième, Hayat Boumedienne, épouse religieuse d'Amedy Coulibaly, a quitté la France quelques jours avant les attentats et son sort est incertain. C'est pour "venger le prophète" que Chérif et Saïd Kouachi ont clamé avoir froidement abattu dix membres de la rédaction de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015 en fin de matinée. L'attentat a été revendiqué par Al Qaïda dans la péninsule arabique, qui avait mis à prix la tête de Charb, le directeur de Charlie, après la publication des caricatures en 2006. Le lendemain, Amedy Coulibaly, proche des frères Kouachi, a abattu une policière municipale, Clarissa Jean-Philippe, à Montrouge (Hauts-de-Seine). Le 9 janvier, il s'est enfermé avec des otages dans un magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes à Paris, où il a tué quatre employés et clients juifs. Il a revendiqué son acte au nom du groupe Etat islamique. Les trois meurtriers ont été abattus lors d'assauts quasi simultanés lancés par la police à l'Hyper Cacher et dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), où les frères Kouachi s'étaient retranchés après deux jours de cavale. (Edité par le service France)

