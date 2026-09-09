Le procès américain contre l'entreprise chinoise Huawei s'ouvre, le procureur qualifiant l'entreprise d'"organisation criminelle"

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par Karen Freifeld

Un procureur américain a qualifié l’entreprise chinoise Huawei d’organisation criminelle qui a volé des entreprises américaines pour bâtir son empire des télécommunications, alors que le procès contre ce géant de la technologie s’est ouvert mercredi devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

"Vol, mensonges, dissimulation", a déclaré Taylor Stout, procureur du ministère américain de la Justice, dans la déclaration liminaire du gouvernement. "Pendant 20 ans, c'est ainsi que Huawei, une gigantesque entreprise chinoise de télécommunications, a lésé des entreprises américaines et abusé du système financier américain, tout cela dans le but de dominer le secteur des télécommunications à l'échelle mondiale."

Huawei a comploté pour voler des secrets commerciaux à cinq entreprises américaines, notamment le code source du système d’exploitation des routeurs Internet de Cisco Systems CSCO.O et un bras robotisé servant à tester les téléphones de T-Mobile

TMUS.O , afin d’obtenir un avantage concurrentiel déloyal et de développer ses activités, a expliqué le procureur aux jurés.

"Nous entendrons des témoins qui ont surpris Huawei en flagrant délit alors qu’elle tentait de voler des technologies américaines", a déclaré Stout, ajoutant qu’il existait une vidéo montrant un employé en train de voler le bras robotisé.

Devant le tribunal, la défense a brossé un tableau très différent de l’entreprise et de son succès.

"Il s’agit de concurrence, pas de complot. D’innovation, pas de vol. De relations commerciales ordinaires, pas de comportement criminel", a déclaré Brian Heberlig, l’un des avocats de l’équipe représentant Huawei, dans son exposé introductif. "Huawei a mérité son succès… Il n’y avait aucun plan criminel."

Huawei est connue pour ses équipements de télécommunications, ses téléphones mobiles et, ces dernières années, ses puces d’intelligence artificielle. L’entreprise est présente à l’échelle mondiale, mais ses équipements réseau font l’objet de restrictions aux États-Unis et il est interdit à ses fournisseurs d’exporter des biens et des technologies américains vers l’entreprise sans l’autorisation du ministère du Commerce.

LA DÉFENSE ACCUSE LE GOUVERNEMENT DE "SÉLECTIONNER LES ÉLÉMENTS QUI L'ARRANGENT"

L’affaire contre Huawei a débuté en 2018 par un acte d’accusation visant l’entreprise et sa directrice financière pour fraude bancaire et violation des sanctions, au motif qu’elles auraient présenté de manière trompeuse leurs activités en Iran afin de contourner les sanctions américaines et de faire transiter des millions de dollars par le système financier américain.

Au cours des années suivantes, l’affaire s’est transformée en un acte d’accusation tentaculaire incluant le racket, c’est-à-dire un ensemble d’activités illégales menées par une entreprise dans le but de générer des profits.

Heberlig, qui assure la défense de Huawei, a déclaré aux jurés que les procureurs décriraient des activités courantes menées par des entreprises technologiques mondiales, "mais qu’ils déformeraient ces activités ordinaires pour tenter de leur donner un caractère criminel".

Le gouvernement "sélectionnait de manière sélective des événements isolés qui ne devraient pas être considérés comme des preuves d’un complot global qui n’a jamais existé", a-t-il ajouté.

Il a précisé que les incidents impliquant Cisco et T-Mobile étaient "des actions menées par des employés à titre individuel" et que la direction s’était efforcée de rectifier le tir après en avoir pris connaissance. Un autre incident, au cours duquel un employé avait pris des photos non autorisées d’un équipement réseau Fujitsu lors d’un salon professionnel, constituait un "acte stupide" commis par un seul employé qui avait été "immédiatement licencié", a déclaré l’avocat de la défense.

Le procureur a également accusé l’entreprise d’avoir dissimulé la nature de ses activités en Iran, afin de pouvoir blanchir des dollars américains via le système financier et d’aider le gouvernement iranien à espionner ses propres citoyens.

La défense a fait valoir qu’il n’existait aucune preuve que Huawei savait que la compensation en dollars enfreindrait la législation américaine en matière de sanctions et que l’entreprise aurait pu effectuer ces opérations en dehors des États-Unis ou dans une autre devise. Elle a également indiqué que les banques qui auraient été induites en erreur par Huawei avaient connaissance de ses activités en Iran et avaient néanmoins continué à se disputer ses marchés.

En 2018, la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, a été placée en détention à Vancouver après avoir été interpellée sur la base d’un mandat d’arrêt américain dans le cadre de l’acte d’accusation initial. Elle s’est opposée à son extradition pendant près de trois ans avant d’être libérée et de pouvoir rentrer en Chine à la suite d’un accord diplomatique entre les États-Unis, la Chine et le Canada.

Les chefs d’accusation retenus contre elle ont été classés sans suite en 2022 dans le cadre d’un accord de poursuite différée, mais les aveux qu’elle a faits devraient être présentés comme éléments de preuve lors du procès, qui devrait durer trois mois.

L'affaire pénale s'appuie en partie sur des articles publiés par Reuters en 2012 et en 2013 concernant les liens étroits entre Huawei et Skycom, une entreprise qui opérait en Iran.

Reuters a rapporté que Skycom avait proposé de vendre, en 2010, pour au moins 1,3 million d'euros (1,5 million de dollars) de matériel informatique Hewlett-Packard soumis à embargo au plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Iran. Reuters a également indiqué que Meng avait siégé au conseil d'administration de Skycom entre février 2008 et avril 2009.