Le prix proposé à Engie pour Suez est "bon", juge le PDG de Veolia

(Crédits photo : crédit veolia - ) PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le prix proposé par Veolia VIE.PA dans le cadre de son offre d'achat de la majeure de la participation d'Engie ENGIE.PA dans Suez SEVI.PA est "bon",

a estimé mercredi le PDG du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets, qui n'exclut pas une OPA hostile sur Suez en cas d'échec de son projet actuel. Veolia a proposé dimanche de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez - soit 29,9% de quelque 32% à 15,50 euros par action représentant un montant de 2,9 milliards - pour ensuite lancer une offre sur le reste du capital de Suez et former avec son rival, numéro deux du secteur, un "grand champion mondial français de la transformation écologique". "Nous avons bien étudié ce prix que nous leur avons proposé. C'est un bon prix", a déclaré Antoine Frérot, le PDG de Veolia, sur BFM Business. Prié de dire si son groupe pourrait revoir à la hausse sa proposition, il a déclaré : "C'est un bon prix, c'est un très bon prix qui tient compte de la capacité de création de richesse

de ce projet (...), je crois que c'est un prix 'fair'." Des sources au fait du dossier ont indiqué mardi à Reuters qu'Engie souhaitait un relèvement de l'offre de Veolia et n'excluait pas d'examiner des propositions alternatives qui pourraient survenir au cours des prochaines semaines. Interrogé sur la possibilité que Veolia lance une OPA hostile sur Suez si son projet actuel n'aboutit pas, Antoine Frérot a déclaré mercredi : "Rien n'est exclu, ça dépendra beaucoup des raisons qui font qu'Engie n'accepte pas notre proposition, et nous aviserons à ce moment-là." "S'il y a d'autres projets, ils seront comparés (...). Je suis persuadé que ce projet (...) d'un grand champion mondial français de la transformation écologique, c'est le meilleur projet qu'on puisse faire avec ces deux entreprises et tous les talents", a dit le PDG. Antoine Frérot a aussi réitéré son invitation au directeur général de Suez Bertrand Camus, dont le groupe a dit son opposition à l'alliance proposée par Veolia, à discuter. "Il y a de la place pour tout le monde dans ce projet. Pour tous les salariés, tous les managers, tout le 'top management'

de Suez." "(Jean Castex) m'a dit qu'il trouvait que c'était un beau projet", a également indiqué Antoine Frérot, qui a présenté sa proposition d'alliance avec Suez au Premier ministre, alors que

l'Etat a fait avoir qu'il serait "vigilant" sur les conséquences de l'opération, notamment en terme d'emplois. (Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)



Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.26% SUEZ Euronext Paris +0.52% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.02%