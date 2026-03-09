Le prix franchissent la barre des 100 dollars le baril

Les prix du pétrole frappent le cœur de l'industrie américaine du schiste

Les prix ‌du pétrole se sont envolés lundi sur le marché ​asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril (86,57 euros) et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une ​série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du ​transport maritime dans le détroit ⁠d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit ‌au Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 19,07% à 110,37 dollars le baril vers 05h35 GMT et ​le brut léger ‌américain (West Texas Intermediate, WTI) 17,49% à 106,80 ⁠dollars, réduisant légèrement les gains enregistrés plus tôt dans la journée, respectivement d'environ 29% et 31%.

L'Irak et le ⁠Koweït ont commencé ‌à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant ⁠aux réductions précédentes de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar. ‌Selon les analystes, les Émirats arabes unis ⁠et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur ⁠production sous peu.

La ‌nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père ​l'ayatollah Ali Khamenei à ‌la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des prix, la ​décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait ⁠précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

