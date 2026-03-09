 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix franchissent la barre des 100 dollars le baril
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 07:06

Les prix du pétrole frappent le cœur de l'industrie américaine du schiste

Les prix du pétrole frappent le cœur de l'industrie américaine du schiste

Les prix ‌du pétrole se sont envolés lundi sur le marché ​asiatique, dépassant la barre des 100 dollars le baril (86,57 euros) et atteignant leur plus haut niveau depuis mi-2022, une ​série de grands producteurs réduisant leurs approvisionnements et les perturbations du ​transport maritime dans le détroit ⁠d'Ormuz se poursuivant dans le contexte du conflit ‌au Moyen-Orient.

Le Brent grimpe de 19,07% à 110,37 dollars le baril vers 05h35 GMT et ​le brut léger ‌américain (West Texas Intermediate, WTI) 17,49% à 106,80 ⁠dollars, réduisant légèrement les gains enregistrés plus tôt dans la journée, respectivement d'environ 29% et 31%.

L'Irak et le ⁠Koweït ont commencé ‌à réduire leur production de pétrole, s'ajoutant ⁠aux réductions précédentes de gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar. ‌Selon les analystes, les Émirats arabes unis ⁠et l'Arabie saoudite devraient également réduire leur ⁠production sous peu.

La ‌nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père ​l'ayatollah Ali Khamenei à ‌la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des prix, la ​décision de Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui avait ⁠précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant iranien.

(Reportage Yuka Obayashi et Sudarshan Varadhan, avec la contribution de Rae Wee à Singapour et Tim Gardner à Washington ; version française Diana Mandia, édité ​par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
108,22 USD Ice Europ +15,97%
Pétrole WTI
105,19 USD Ice Europ +14,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Yann Leriche, directeur général de Getlink, l'exploitant d'Eurotunnel le 21 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    Le tunnel sous la Manche veut ravir des parts de marché vers l'Allemagne et la Suisse
    information fournie par AFP 09.03.2026 07:52 

    Londres-Cologne en 3 heures 45 ou Londres-Genève en 5 heures 20: après des années de déboires techniques et financiers, le tunnel sous la Manche voit désormais l'Europe (ferroviaire) à sa porte. L'arrivée prévue de nouveaux exploitants concurrents d'Eurostar - ... Lire la suite

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe vue en forte baisse, la flambée du pétrole effraie les investisseurs
    information fournie par Reuters 09.03.2026 07:51 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse lundi à l'ouverture, la course ‌folle des prix pétrole effrayant encore davantage les investisseurs déjà préoccupés par les répercussions inflationnistes de la guerre au Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    SODEXO SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • SOITEC : L'indécision domine
    SOITEC : L'indécision domine
    information fournie par TEC 09.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank