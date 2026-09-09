Le prix du pétrole se rapproche des 100 dollars, tandis que les marchés boursiers asiatiques restent moroses

Le Brent a rebondi vers les 100 dollars le baril mercredi, ce qui a maintenu un climat morose sur les marchés boursiers asiatiques, alors que les attaques s'intensifiaient au Moyen-Orient , attisant les craintes inflationnistes à la veille de la publication des données très attendues sur les prix à la consommation aux États-Unis.

Le yen s'est raffermi pour se rapprocher du plus haut niveau atteint depuis près de sept mois face au dollar mardi, les traders ayant liquidé leurs positions courtes sur la devise japonaise dans un contexte d'anticipation d'une accélération des hausses de taux de la Banque du Japon et d'un éventuel afflux de rapatriement de capitaux japonais.

L'euro a légèrement progressé à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue jeudi, les marchés s'attendant largement à une hausse des taux face aux pressions inflationnistes liées à la guerre en Iran.

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont lancé mardi des frappes contre plusieurs villes saoudiennes au Yémen, entraînant davantage un allié des États-Unis dans le conflit, tandis que les forces américaines ont frappé plusieurs pétroliers iraniens et que l'Iran a frappé une base américaine en Jordanie.

Les cours du pétrole ont bondi pour la quatrième séance consécutive mercredi, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressant de 1,10 dollar à 99,02 dollars le baril. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s'établissait à 93,95 dollars le baril, en hausse de 0,93 dollar.

L'indice japonais Nikkei .N225 a reculé de 0,2 %, l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a baissé de 0,3 % et les valeurs vedettes de Chine continentale .CSI300 sont restées pratiquement inchangées.

Le rebond des valeurs des semi-conducteurs et de l'IA a toutefois soutenu certains autres indices régionaux, le KOSPI sud-coréen .KS11 bondissant de 1,2 % et le TAIEX taïwanais .TWII enregistrant une légère hausse de 0,2%.

Dans la nuit, l'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie (Philadelphia SE) .SOX a bondi de 1,3%, malgré les baisses enregistrées par les trois principaux indices de Wall Street.

Les contrats à terme sur l'indice américain S&P 500 EScv1 ont progressé de 0,1%, après que l'indice au comptant .SPX a chuté de 0,6% mardi.

Les contrats à terme paneuropéens sur l'indice STOXX 50 ont reculé de 0,5%.

“Sur plusieurs des principaux marchés macroéconomiques, nous observons une indécision dans l'évolution des cours: des fourchettes étroites et une tendance générale au statu quo ou à la consolidation”, a écrit Chris Weston, directeur de la recherche chez Pepperstone, dans une note adressée à ses clients.

Le Brent est actuellement “l'un des signaux en temps réel les plus clairs du sentiment” du marché dans son ensemble, et la barre des 100 dollars “semble désormais tout à fait à portée de main”, a-t-il ajouté.

Les craintes inflationnistes ont pesé sur les actions mondiales ces dernières semaines et fait grimper les rendements obligataires, les opérateurs anticipant une probabilité accrue de resserrement monétaire de la part des banques centrales.

Les chiffres de l'IPC américain seront publiés vendredi.

Les traders estiment que les chances d'une hausse d'un quart de point ou d'un statu quo de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain sont pratiquement à égalité, tout en étant pratiquement certains d'une hausse d'un quart de point de la part de la Banque du Japon deux jours plus tard.

Le yen s'est raffermi d'environ 0,5 % à153,32 pour un dollar JPY= , se rapprochant ainsi de son plus haut de 152,89 atteint lors de la séance précédente. Il avait bondi d'environ 4 % au cours des cinq dernières séances, les commentaires bellicistes des responsables de la Banque du Japon ayant apparemment déclenché un mouvement qui a ensuite fait boule de neige, les franchissements de niveaux clés ayant déclenché des achats supplémentaires, ont indiqué les acteurs du marché.

La BCE devrait très certainement relever les taux de la zone euro d'un quart de point jeudi. L'euro EUR= a progressé de 0,1 % à1,1634 dollar, se situant ainsi au milieu de la fourchette étroite observée ces trois dernières semaines.

La livre sterling GBP= est restée pratiquement inchangée à 1,3552 dollar. LaBanque d'Angleterre doit annoncer sa dernière décision de politique monétaire jeudi prochain, les économistes prévoyant que le taux directeur restera inchangé jusqu'à la fin de l'année.

Le dollar australien AUD= a progressé de 0,2 % à 0,7230$.

Le cours du bitcoin BTC= a légèrement progressé pour s'échanger à79 009,09 dollars.

L'or XAU= a gagné 0,7 % pour s'établir à environ 4.385 dollars l'once.

par Kevin Buckland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))