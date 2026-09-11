Le prix du pétrole recule, mais devrait enregistrer une forte hausse hebdomadaire en raison des inquiétudes liées à l'offre ; le prix du diesel aux États-Unis atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent et le WTI ont progressé de plus de 8 % depuis le début de la semaine

* Des images satellites montrent de la fumée à proximité de l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite

* L'AIE indique que l'approvisionnement en pétrole saoudien atteint son plus bas niveau depuis plus de trois décennies suite aux attaques des Houthis

* Les prix du diesel aux États-Unis dépassent pour la première fois les 6 dollars le gallon

(Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire et de la date)

Les cours du pétrole ont reculé vendredi mais restaient en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 9 %, tandis que les prix du diesel aux États-Unis ont atteint un niveau record, les attaques le long des voies maritimes du Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 2,46 dollars, soit 2,29 %, à 105,17 dollars le baril à 11 h 33 (16 h 33 GMT).

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a chuté de 2,44 dollars, soit 2,38 %, à 100,04 dollars le baril. Les deux indices de référence avaient atteint plus tôt dans la séance leur plus haut niveau depuis la mi-mai.

Ils ont tous deux effacé leurs gains initiaux après que le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire avec l’Iran pour réguler le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Jeudi, le Brent et le WTI avaient progressé de plus de 6 % suite à une escalade des attaques contre des navires dans la région.

Mais vendredi, les opérateurs réévaluaient le risque.

“Les facteurs qui ont provoqué la panique hier s’atténuent aujourd’hui”, a déclaré Phil Flynn, analyste senior chez Price Futures Group. “La question est de savoir si le marché restera calme pendant le week-end? C’est souvent à ce moment-là que les événements se produisent.”

L’annonce de négociations sur l’avenir d’Ormuz a eu le plus grand impact sur le sentiment du marché.

“Certaines informations faisant état de nouvelles négociations possibles au Moyen-Orient pèsent modérément sur les cours du pétrole aujourd’hui”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste en énergie chez UBS. “Je continue de percevoir des risques à la hausse à court terme pour les cours du pétrole, mais il faut également s’attendre à une forte volatilité persistante des prix.”

Autre développement potentiellement significatif pour Riyad: des images satellites ont montré jeudi de la fumée à proximité de l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite, devenu un moyen vital pour le royaume de détourner ses exportations de brut du détroit d’Ormuz.

L'approvisionnement en brut de l’Arabie saoudite a chuté de 2,3 millions de barils par jour sur le mois, pour s’établir à 6 millions de bpd en août, son plus bas niveau depuis plus de trois décennies, a indiqué vendredi l’Agence internationale de l’énergie, invoquant les attaques contre des installations énergétiques saoudiennes.

Venant s’ajouter aux inquiétudes concernant les flux pétroliers régionaux, les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont atteint vendredi l’île de Perim, dans le détroit de Bab el-Mandeb, ont déclaré quatre sources gouvernementales yéménites à Reuters, ce qui pourrait leur permettre de renforcer leur emprise sur l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde.

L'Iran a déclaré avoir attaqué dix navires près du détroit d'Ormuz mercredi, après que les États-Unis eurent frappé cinq pétroliers iraniens. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré qu'il intensifierait sa riposte à toute nouvelle attaque.

Le nombre de transits de navires dans le détroit d’Ormuz est tombé à sept jeudi, contre onze la veille, selon des données préliminaires de suivi des navires publiées vendredi.

Avant le début de la guerre avec l’Iran fin février, le détroit accueillait environ 125 navires de marchandises et assurait un cinquième de l’approvisionnement quotidien mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Par ailleurs, deux responsables de la Banque centrale européenne ont laissé entrevoir vendredi la possibilité de nouvelles hausses des taux d’intérêt si la flambée des prix de l’énergie, alimentée par la guerre, se poursuit et entraîne une hausse des autres prix dans la zone euro.

LES PERTURBATIONS DE L'APPROVISIONNEMENT FONT GRIMPER LES PRIX DES CARBURANTS

Les perturbations de l’approvisionnement en pétrole dues à la guerre en Iran, associées aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes, ont fait passer jeudi, pour la première fois, le prix moyen national du diesel aux États-Unis au-delà de 6 dollars le gallon, selon le site de suivi des prix GasBuddy.

“Les produits raffinés, en particulier le diesel, subissent actuellement un double coup dur”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

“Tant que les contraintes de transport maritime dans le Golfe et les interruptions de raffinage en Russie persisteront, le diesel et les autres produits raffinés devraient afficher une tendance à la hausse plus marquée que le marché du brut dans son ensemble”, a-t-il ajouté.

La Commerzbank a relevé ses prévisions de fin d’année pour le Brent de 75 à 85 dollars le baril, tout en augmentant ses prévisions pour le diesel de 950 à 1 200 dollars la tonne et celles pour le kérosène de 980 à 1 230 dollars la tonne.