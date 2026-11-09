Le prix du pétrole recule de plus de 7 dollars le baril après la clôture, alors que Trump fait preuve de retenue vis-à-vis de l'Iran

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* Trump affirme qu'il est très peu probable qu'il ordonne de nouvelles attaques contre l'Iran

* Le Brent au comptant s'échange en dessous des contrats à terme, signe d'un marché en perte de vitesse

(Mise à jour avec les cours de clôture)

par Georgina McCartney

Les contrats à terme sur le Brent ont poursuivi leur chute après la clôture de lundi, perdant plus de 7 dollars le baril pour atteindre leur plus bas niveau depuis fin août, après que le président américain Donald Trump a minimisé la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en baisse de 5,75 dollars, soit 5,85 %, à 92,57 dollars le baril. Les cours ont continué de baisser après la clôture, enregistrant en fin de séance une baisse de plus de 7 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont clôturé en baisse de 3,98 dollars, soit 4,38 %, à 86,85 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain ont également poursuivi leur baisse, enregistrant en fin de séance une perte de plus de 5 dollars.

Le Brent, référence mondiale, a plongé de 16 % la semaine dernière , sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Dimanche, Trump a déclaré qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations visant à mettre fin au conflit progressaient. Néanmoins, les deux pays ont signalé que la navigation avait été perturbée dans le détroit d’Ormuz ou à proximité.

"Cela semble avoir encouragé les vendeurs, qui misent sur des perspectives de paix alors même que les combats ne ralentissent pas", ont indiqué les analystes de TACenergy dans une note.

La semaine dernière, Trump avait laissé entendre une reprise des attaques contre l’Iran et Téhéran s’était engagé à riposter en frappant des cibles américaines et israéliennes. Mais rien n’indique pour l’instant qu’une opération militaire américaine de grande envergure soit en cours.

Un haut responsable iranien de la sécurité a déclaré aux médias d’État que Téhéran n’a pas l’intention de négocier à moins que Washington ne prenne des mesures concrètes pour satisfaire aux sept conditions énoncées dans un accord provisoire conclu en juin.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie saoudite et son homologue omanais ont souligné lundi, lors d’un entretien téléphonique, la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques afin d’endiguer la crise régionale et de préserver la sécurité maritime et les voies de communication maritimes, ont rapporté les médias d’État saoudiens.

Lundi, Donald Trump rencontrera le Premier ministre du Qatar , qui a joué le rôle de médiateur, bien que de hauts responsables américains et du Golfe aient émis des doutes quant aux chances d’un accord imminent.

L’Irak est parvenu à un accord avec les États-Unis pour autoriser les exportations de pétrole irakien via le détroit d’Ormuz, en empruntant une voie maritime près d’Oman, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères Fuad Hussein lors d’une interview accordée à Al Jazeera.

"Les contrats à terme sur le brut subissent à nouveau des pressions à la vente, alors que les volumes de pétrole continuent d’affluer en force via le détroit d’Ormuz", a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior chargé des opérations de trading chez BOK Financial.

Dans la région de Médine, un incendie a été maîtrisé après qu’un tir a touché l’oléoduc Est-Ouest de l’Arabie saoudite, a indiqué une source du ministère de l’Énergie, selon les médias d’État. Il n’y a eu aucune victime et l’exploitation de l’oléoduc n’a pas été affectée.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui combat les Houthis du Yémen, alignés sur l’Iran , a déclaré lundi avoir détruit une usine utilisée par le groupe pour fabriquer des composants de missiles balistiques ainsi qu’une usine chimique servant à produire du carburant pour ces missiles, sans préciser l’emplacement des cibles.

Les Houthis ont revendiqué une attaque perpétrée dimanche contre le siège social du géant pétrolier saoudien Aramco , situé au cœur du quartier financier de la capitale, Riyad. Les débris provenant de cette tentative d’attaque ont brisé les vitres sur plusieurs étages, a indiqué le ministère saoudien de l’Énergie.

"De nouveaux incidents impliquant des pétroliers et une attaque contre les bureaux d’Aramco montrent que les risques liés au transport maritime et à la sécurité régionale restent d’actualité, alors que les opérateurs anticipent une issue moins perturbatrice", a déclaré Gelber & Associates.

Par ailleurs, la Russie et l’Ukraine se rendent aux pourparlers organisés par les États-Unis afin de mettre fin à la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine avec de bonnes intentions, a déclaré lundi un responsable américain.

Lors d’un point presse précédant les pourparlers de mardi à Abou Dhabi, un responsable américain a déclaré aux journalistes que les deux parties avaient fait preuve, en privé, d’un peu de souplesse sur les questions territoriales.

UN MARCHÉ PHYSIQUE BIEN APPROVISIONNÉ

Le Brent daté BFO- , utilisé pour fixer le prix des cargaisons dans le monde entier, s’est affaibli au point d’afficher une décote par rapport au contrat à terme Brent le plus proche, a indiqué Morgan Stanley dans un rapport publié lundi, soulignant la faiblesse du marché physique.

Le marché mondial du pétrole montre des signes d’un retour à une offre excédentaire, la demande baissant en raison des prix élevés, ont déclaré certains analystes. L’excédent mondial de pétrole est estimé à environ 1,4 millionde barils par jour en octobre, a indiqué JPMorgan dans un rapport publié la semaine dernière .

La production de pétrole de l’OPEP a augmenté en octobre, selon une enquête de Reuters, portée par les hausses enregistrées en Arabie saoudite, au Koweït et en Irak, malgré des contraintes persistantes sur les exportations.

La productionde brutdes 11 pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a augmenté de 1,38 million de barils par jour par rapport au mois précédent, pour atteindre 22,87 millions de barils par jour, selon cette enquête.

Les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers auraient baissé la semaine dernière, selon un sondage préliminaire de Reuters publié lundi.

Les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis sont tombés à 279,5 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis octobre 1982, selon les données du ministère de l’Énergie.