Le prix du pétrole devrait clôturer la semaine au-dessus des 100 dollars pour la première fois depuis la mi-mai, alors que le prix du diesel aux États-Unis atteint un niveau record

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,65 dollar, soit 1,53 %, à 105,98 dollars le baril à 07h58 GMT. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 1,36 dollar, soit 1,33 %, à 101,12 dollars le baril. (Crédits: Adobe Stock)

Les cours du pétrole ont légèrement reculé vendredi, mais restaient en passe de terminer la semaine au-dessus des 100 dollars le baril pour la première fois depuis la mi-mai, tandis que les prix du diesel aux États-Unis ont atteint un niveau record, les attaques menées le long des principales routes maritimes du Moyen-Orient ayant ravivé les craintes d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 1,65 dollar, soit 1,53 %, à 105,98 dollars le baril à 07h58 GMT. Le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 1,36 dollar, soit 1,33 %, à 101,12 dollars le baril.

Les indices de référence ont effacé tous leurs gains initiaux pour s'échanger en baisse après que le Financial Times a rapporté que les ministres des Affaires étrangères du Moyen-Orient tentaient de conclure un accord temporaire avec l'Iran afin de réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les deux indices de référence avaient progressé de plus de 6 % jeudi et affichaient toujours une hausse supérieure à 10 % sur la semaine.

"Certaines informations faisant état de nouvelles négociations possibles au Moyen-Orient pèsent modérément sur les cours du pétrole aujourd'hui", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste en énergie chez UBS, avant d'ajouter: "Je continue de percevoir des risques haussiers à court terme pour les cours du pétrole, mais il faut également s'attendre à une forte volatilité persistante des prix".

L'Iran a déclaré avoir attaqué 10 navires près du détroit d'Ormuz mercredi, après que les États-Unis ont frappé cinq pétroliers iraniens. Le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré qu'il intensifierait sa riposte à toute nouvelle attaque.

Le nombre de transits de navires dans le détroit d'Ormuz est tombé à sept jeudi, contre 11 la veille, selon les données préliminaires de suivi des navires publiées vendredi, un chiffre bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui est de 15.

Le détroit d'Ormuz traitait environ un cinquième des approvisionnements quotidiens mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié avant le début de la guerre en Iran, fin février.

Les Houthis, alliés de l'Iran, ont pris le contrôle du port yéménite de Mocha jeudi, faisant peser une menace supplémentaire sur le trafic en mer Rouge, tandis que le trafic dans le Golfe reste restreint via le détroit d'Ormuz , les attaques contre des pétroliers dans la région s'étant intensifiées ces derniers jours.

Selon les analystes, les attaques lancées depuis le Yémen contre des installations énergétiques saoudiennes ont marqué une escalade allant au-delà de l'Iran et du détroit d'Ormuz, et ont fait craindre des perturbations prolongées dans l'ensemble de la région.

L'offre et la demande mondiales de pétrole chuteront davantage que prévu cette année, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie , car l'absence de progrès dans la fin de la guerre en Iran retarde le retour à la normale des flux au Moyen-Orient jusqu'en 2027.

LES PERTURBATIONS DE L'OFFRE FONT GRIMPER LES PRIX DES CARBURANTS

Les perturbations de l'approvisionnement en pétrole dues à la guerre en Iran, associées aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes, ont fait passer jeudi, pour la toute première fois, le prix moyen national du diesel aux États-Unis au-delà de 6 dollars le gallon, selon le site de suivi des prix GasBuddy.

"Les produits raffinés, en particulier le diesel, subissent actuellement un double coup dur", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

"Tant que les contraintes de transport maritime dans le Golfe et les interruptions de raffinage en Russie persisteront, le diesel et les autres produits raffinés devraient afficher une tendance à la hausse plus marquée que le marché du brut dans son ensemble", a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump n'a montré aucun signe d'apaisement dans ses attaques contre l'Iran. Il a averti que les États-Unis pourraient frapper la montagne Pickaxe, près de l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz, fortement endommagée, mais a déclaré qu'il pensait que la guerre prendrait fin immédiatement après les élections de mi-mandat de novembre.

Par ailleurs, l'autorité chinoise chargée de la planification économique a annoncé vendredi qu'elle relèverait, à compter du 12 septembre, les plafonds des prix de détail de l'essence et du diesel de 260 yuans (38,76 dollars) et de 250 yuans par tonne métrique, respectivement.

par Anushree Mukherjee

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))