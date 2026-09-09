Le prix du pétrole dépasse les 100 dollars, les marchés boursiers reculent alors que les tensions au Moyen-Orient s'intensifient

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* Les États-Unis et l'Iran affirment tous deux avoir attaqué des navires

* Le yen proche de son plus haut niveau depuis sept mois, porté par les anticipations d'une politique restrictive de la Banque du Japon et le dénouement des positions courtes

* L'euro progresse légèrement, la BCE devant relever ses taux jeudi

(Mises à jour à l'heure du matin à New York)

par Sruthi Shankar

Les cours du Brent ont franchi la barre des 100 dollars le baril mercredi, alors que l'escalade du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'une inflation liée à l'énergie et fait plonger les marchés boursiers mondiaux à la veille de plusieurs décisions importantes des banques centrales.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 3 % pour atteindre un plus haut de séance à 100,95 dollars, franchissant ce seuil symbolique pour la première fois depuis le 24 juillet, après que l’Iran a déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur une base américaine en Jordanie et que les deux parties ont affirmé avoir attaqué des navires, ce qui a ravivé les craintes concernant l’approvisionnement en pétrole en provenance de la région. O/R

Les marchés boursiers du monde entier ont été mis sous pression, la dernière flambée des prix de l'énergie faisant craindre qu’une inflation plus élevée n’incite les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains

Escv1 NQcv1 ont reculé d’environ un demi-pour cent, laissant présager une troisième journée consécutive de baisse pour les indices de Wall Street. .N

L’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait de 1,5 % à 11 h 23 GMT, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis deux mois, les valeurs bancaires .SX7P et industrielles .SXNP , sensibles à la conjoncture économique, figurant parmi les plus fortes baisses. .EU

“100 dollars est un chiffre rond, un seuil psychologique, mais le seuil de rentabilité des cours du pétrole pour les marchés développés est bien plus élevé”, a déclaré Manish Kabra, stratège multi-actifs chez Société Générale. “Nous pensons que le brut doit atteindre 150 dollars pour entraîner un ralentissement significatif du cycle de la demande.”

M. Kabra a toutefois averti que si les marges sur les produits raffinés ne diminuaient pas, “les prix du diesel augmenteraient, ce qui aurait tendance à se répercuter sur l’inflation et les services”.

Les prix du diesel aux États-Unis ont atteint un niveau record la semaine dernière, alors que la pénurie mondiale s'est aggravée après que les conflits en Ukraine et en Iran ont affecté les raffineries en Russie et au Moyen-Orient. Ce carburant est largement utilisé dans le transport routier, l'agriculture et l'activité industrielle, et la hausse des prix pourrait avoir des répercussions sur l'économie dans son ensemble.

L’ EUR=EBS de l’euro s’est légèrement raffermi à l’approche de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue jeudi, les marchés s’attendant largement à une hausse des taux face aux pressions inflationnistes liées à la guerre en Iran. La devise a atteint son plus haut niveau depuis plus d’une semaine, à 1,16493 dollar.

L’ JPY=EBS du yen s’est raffermi pour se rapprocher du plus haut niveau atteint depuis près de sept mois face au dollar mardi, les traders ayant liquidé leurs positions courtes sur la devise japonaise. Les anticipations s’intensifient quant à des hausses plus rapides des taux de la Banque du Japon et à une éventuelle vague de rapatriement de capitaux japonais.

Le Japon et la zone euro sont tous deux importateurs d’énergie.

TEST DE L'INFLATION AUX ÉTATS-UNIS

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence mondiale des coûts d’emprunt, s’échangeait à 4,808 %. Il a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis près de trois ans, à 4,818 %, les traders ayant renforcé leurs anticipations d’un resserrement de la politique monétaire.

Les rapports sur les prix à la production et à la consommation aux États-Unis, dont la publication est prévue plus tard cette semaine, sont considérés comme un véritable test pour ces anticipations, les décideurs politiques cherchant de nouvelles preuves que les pressions inflationnistes continuent de s’atténuer.

Les opérateurs estiment à près de 60 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point ou d’un statu quo de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain, tout en étant pratiquement certains d’une hausse d’un quart de point de la part de la Banque du Japon deux jours plus tard.

Le yen s’est raffermi d’environ 0,4 % à 153,350 pour un dollar JPY= , se rapprochant à nouveau de son plus haut de 152,89 atteint lors de la séance précédente. Il avait bondi d’environ 4 % au cours des cinq dernières séances, les commentaires bellicistes des responsables de la Banque du Japon ayant apparemment déclenché un mouvement qui s’est ensuite amplifié comme une boule de neige, les franchissements de niveaux clés ayant déclenché des achats supplémentaires, ont indiqué les acteurs du marché.

La livre sterling GBP= a légèrement progressé de 0,1 % à 1,3558 dollar. La Banque d’Angleterre doit annoncer sa dernière décision de politique monétaire jeudi prochain, les économistes prévoyant que le taux directeur restera inchangé jusqu’à la fin de l’année.

L' XAU= de l'or a progressé de 1,1 % pour s'établir à environ 4 403 dollars l'once. GOL/