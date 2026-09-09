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Le prix du pétrole dépasse les 100 dollars, les marchés boursiers européens reculent suite à de nouvelles attaques dans le Golfe
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 11:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(La situation évolue alors que le prix du pétrole dépasse les 100 dollars et que les marchés européens reculent)

* Les Houthis attaquent des villes saoudiennes, tandis que les États-Unis prennent pour cible des pétroliers iraniens

* Le yen proche de son plus haut niveau depuis sept mois, sur fond de paris sur une politique restrictive de la Banque du Japon et de liquidation de positions courtes

* L'euro progresse légèrement alors que la BCE devrait relever ses taux jeudi

par Kevin Buckland et Sruthi Shankar

Les cours du Brent ont franchi la barre des 100 dollars le baril mercredi, alors que l'intensification du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes d'une inflation liée à l'énergie et fait plonger les actions européennes à leur plus bas niveau depuis une semaine, à la veille de plusieurs décisions importantes des banques centrales.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 2,3 % pour atteindre un plus haut de séance à 100,19 dollars, franchissant ce seuil symbolique pour la première fois depuis le 24 juillet,après que l'Iran a déclaré avoir tiré des missiles balistiques sur une base américaine en Jordanie et que les deux camps ont affirmé avoir attaqué des navires.

Les marchés boursiers du monde entier ont subi des pressions, la dernière flambée des cours du pétrole ayant ravivé les craintes qu’une inflation plus élevée n’incite les banques centrales à maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX reculait de 0,7 % à 09h01 GMT, les valeurs industrielles .SXNP et bancaires

.SX7P , particulièrement sensibles à la conjoncture économique, figurant parmi les plus fortes baisses. .EU

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains

Escv1 NQcv1 sont restés globalement stables après que l’indice au comptant .SPX a chuté de 0,6 % mardi.

“100 dollars est un chiffre rond, un seuil psychologique, mais le seuil de rentabilité des prix du pétrole pour les marchés développés est bien plus élevé”, a déclaré Manish Kabra, stratège multi-actifs chez Société Générale. “Nous pensons que le brut doit atteindre 150 dollars pour entraîner un ralentissement significatif du cycle de la demande.”

Toutefois, Kabra a averti que si les marges sur les produits raffinés ne baissaient pas, “les prix du diesel augmenteraient, ce qui aurait tendance à se répercuter sur l’inflation et les services”.

L’euro EUR=EBS s’est légèrement raffermi à l’approche de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue jeudi, les marchés s’attendant largement à une hausse des taux face aux pressions inflationnistes liées à la guerre en Iran. La devise a atteint plus tôt un plus haut depuis plus d’une semaine à 1,16493 dollar et s’établissait en dernière heure en hausse de 0,1 % à 1,16325 dollar.

Le yen JPY=EBS s’est raffermi pour se rapprocher du plus haut niveau atteint depuis près de sept mois face au dollar mardi, les traders ayant liquidé leurs positions courtes sur la devise japonaise. Les anticipations s’intensifient quant à des hausses de taux plus rapides de la Banque du Japon et à une éventuelle vague de rapatriement de capitaux japonais.

L'INFLATION AMÉRICAINE À L'ÉPREUVE

Les craintes inflationnistes ont pesé sur les marchés boursiers mondiaux ces dernières semaines et fait grimper les rendements obligataires, les traders anticipant une probabilité accrue de resserrement monétaire de la part des banques centrales.

Les rapports sur les prix à la production et à la consommation aux États-Unis publiés cette semaine sont considérés comme un véritable test pour ces anticipations, les décideurs politiques étant à la recherche de nouvelles preuves indiquant que les pressions inflationnistes continuent de s’atténuer.

Les traders estiment à près de 60 % la probabilité d’une hausse d’un quart de point ou d’un statu quo de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi prochain, tout en étant pratiquement certains d’une hausse d’un quart de point de la part de la Banque du Japon deux jours plus tard.

Le yen s’est raffermi d’environ 0,2 % à 153,675 pour un dollar JPY= , se rapprochant ainsi de son plus haut de 152,89 atteint lors de la séance précédente. Il avait bondi d’environ 4 % au cours des cinq dernières séances, les commentaires restrictifs des responsables de la Banque du Japon ayant apparemment déclenché un mouvement qui s’est ensuite amplifié comme une boule de neige, les franchissements de niveaux clés ayant déclenché des achats supplémentaires, ont indiqué les acteurs du marché.

La livre sterling GBP= est restée pratiquement inchangée à 1,3543 dollar. La Banque d’Angleterre doit annoncer sa dernière décision de politique monétaire jeudi prochain, les économistes prévoyant que le taux directeur restera inchangé jusqu’à la fin de l’année.

L'or XAU= a progressé de 1 % pour s'établir à environ 4 401 dollars l'once. GOL/

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