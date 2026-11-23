Le prix du pétrole chute à son plus bas niveau depuis trois mois en raison de l'augmentation des flux en provenance du Moyen-Orient et de la remise en service d'un oléoduc libyen

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 % lundi pour s’établir à leur plus bas niveau depuis trois mois, en raison de l’augmentation de l’offre en provenance du Moyen-Orient et de la remise en service d’un oléoduc libyen, qui ont compensé les inquiétudes liées aux attaques contre les navires et les raffineries dans la région.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en baisse de 3,20 dollars , soit 3,46% , à 89 , 37 dollars le baril. Les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont clôturé en baisse de 3,24 dollars , soit 3,88% , à 80,17 dollars le baril.

Le Brent a clôturé à son plus bas niveau depuis le 31 août, et le WTI à son plus bas depuis le 10 août.

RÉOUVERTURE DE L'OLÉODUC DE SHARARA EN LIBYE

L'oléoduc libyen de Sharara a rouvert , et le brut commence à affluer dans les réservoirs de stockage du site d'Akakus à Zawiya, a déclaré lundi à Reuters le président de la National Oil Corp.

JPMorgan s'attend à ce que les contrats à terme sur le pétrole tombent à un niveau avoisinant les 70 dollars au cours du premier semestre 2027 en raison d'un excédent d'offre estimé, avec une production plus élevée au Moyen-Orient hors Iran l'année prochaine, ainsi qu'une offre accrue en provenance des Amériques, notamment des États-Unis.

Bank of America a déclaré que la géopolitique resterait le principal moteur des cours du pétrole, les stocks mondiaux relativement faibles rendant une grande partie du monde vulnérable aux perturbations de l’approvisionnement.

"Cela s’explique en partie par les signes croissants d’une surabondance de l’offre, mais chaque jour qui passe rend de moins en moins probable une nouvelle attaque de Trump", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

Dimanche, cependant, le mouvement houthiste, proche de l’Iran, a déclaré avoir attaqué une raffinerie de pétrole saoudienne, tandis que le service britannique des opérations commerciales maritimes (UK Maritime Trade Operations) a signalé plusieurs attaques contre des navires dans le Golfe et près du détroit d’Ormuz au cours du week-end.

Bahreïn a déclaré qu’une attaque iranienne avait touché samedi une installation industrielle civile, tandis que les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé avoir lancé une attaque à l’aide de missiles et de drones contre des positions militaires américaines dans le royaume, qui abrite la 5e flotte de la marine américaine.

L'UKRAINE AFFIRME AVOIR FRAPPÉ UNE RAFFINERIE À PERM, EN RUSSIE

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a déclaré lundi avoir frappé dans la nuit la raffinerie de pétrole de la société russe Lukoil LKOH.MM à Perm, endommageant trois unités de traitement.

La station de pompage de pétrole de Kaleykino, au Tatarstan, a également été touchée, a indiqué l’état-major ukrainien sur l’application de messagerie Telegram. Il s’agit de la deuxième frappe sur ce site en quatre jours. Quatre réservoirs ont été endommagés, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les exportations de pétrole russe depuis ses principaux terminaux pétroliers de la mer Baltique et de la mer Noire subissent des retards croissants en raison des intempéries et des attaques persistantes de drones ukrainiens, selon des négociants et des personnes ayant une connaissance directe des calendriers de chargement et des données d’expédition.

ÉCHEC DE LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT

En Turquie, les négociations de dimanche lors de la conférence mondiale sur le climat COP31 ont échoué pour la première fois depuis 2009, les nations n’ayant pas réussi à s’entendre sur un accord prévoyant l’inclusion d’une déclaration relative à l’élimination progressive des combustibles fossiles.

L’Arabie saoudite et d’autres grands pays producteurs de pétrole ont déclaré que les combustibles fossiles continueraient de jouer un rôle dans l’économie dans un avenir prévisible et ont fait pression pour que toute mention des combustibles fossiles soit retirée du texte, ont indiqué des observateurs présents à la conférence.

Les ministres de l’OPEP+ tiendront une série de réunions le 29 novembre afin de définir leur politique de production pour 2027. Ce groupe est composé de l’OPEP et d’autres producteurs de pétrole, tels que la Russie.

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut et de produits pétroliers devraient avoir augmenté d’environ 900 000 barils au cours de la semaine qui s’est terminée le 20 novembre, selon un sondage préliminaire de Reuters réalisé auprès de cinq analystes et publié lundi.