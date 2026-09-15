Le prix du pétrole bondit de près de 3 dollars alors que l'arrêt des exportations saoudiennes et les perturbations en Libye attisent les craintes concernant l'approvisionnement

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* Les Houthis frappent des cibles saoudiennes alors que les négociations sur le détroit d'Ormuz sont au point mort

* Le trafic de navires transportant des matières premières dans le détroit d'Ormuz est tombé à quatre lundi

* La moitié des principales raffineries russes productrices de diesel ont réduit leur production après des attaques de drones

* Le président égyptien Sissi et le prince héritier saoudien soulignent la nécessité d'assurer la sécurité de la navigation en mer Rouge

(Mise à jour de la date et de la signature, ajout d'une information sur le diesel, d'un reportage sur un gisement pétrolier libyen, des chargements saoudiens et des attaques russes dans les paragraphes 4 à 19)

par Anushree Mukherjee et Siddharth Cavale

Les cours du pétrole ont progressé de près de 3 dollars mardi après la publication d'un rapport indiquant que les chargements de pétrole au port saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus, et que la Libye avait interrompu l'exploitation de trois gisements pétroliers, ce qui a renforcé les craintes que les perturbations sur les principales voies d'approvisionnement en pétrole ne persistent pendant plusieurs semaines.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 2,81 dollars, soit 2,66%, à 108,49 dollars le baril à 11 h 06 (heure de l'Est) (15 h 06 GMT), tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 progressaient de 3,29 dollars à 104,68 dollars le baril.

Si les cours se maintiennent, les deux contrats devraient clôturer à leur plus haut niveau depuis près de quatre mois.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement se sont intensifiées après que les forces houthistes soutenues par l'Iran au Yémen ont lancé lundi de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite, tandis que les États arabes du Golfe ont reporté les discussions prévues avec l'Iran.

Ces dernières frappes font suite à une attaque des Houthis vendredi contre l'oléoduc est-ouest de l'Arabie saoudite, qui a contraint le royaume, premier exportateur mondial de brut, à fermer cette voie d'exportation vitale.

Soulignant encore davantage les risques pesant sur l’approvisionnement, des sources du secteur maritime ont indiqué mardi à Reuters que les chargements de pétrole au terminal d’exportation saoudien de Yanbu, sur la mer Rouge, avaient été suspendus. Cette information fait suite à des déclarations selon lesquelles Riyad aurait informé ses clients européens que certaines cargaisons de brut prévues fin septembre seraient annulées.

En Libye, indépendamment du conflit avec l’Iran, la National Oil Corporation (NOC) a déclaré que l’exploitation de trois champs pétroliers avait été suspendue après que des membres en grève de la Garde des installations pétrolières eurent fermé une vanne sur l’oléoduc d’exportation de brut Hamada-Zawiya.

La Garde a averti que cette interruption pourrait s’étendre si ses revendications n’étaient pas satisfaites. La NOC a déclaré qu’elle pourrait invoquer la force majeure si la vanne restait fermée ou si d’autres champs étaient contraints d’arrêter leur production.

La Libye était le septième producteur de pétrole brut de l’OPEP en 2023, selon l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Par ailleurs, la poursuite des attaques contre les infrastructures énergétiques en Russie et en Ukraine a fait grimper les contrats à terme américains sur le gazole HOc1 de plus de 5,9%, les mettant en passe d'enregistrer une clôture record.

“Les nouvelles attaques des Houthis visant l’Arabie saoudite pourraient influencer les anticipations des investisseurs sur le marché pétrolier quant à la gravité et à la durée du conflit”, a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

Les Houthis ont déclaré lundi avoir tiré des dizaines de missiles et de drones sur une base aérienne militaire à Khamis Mushait, dans le sud de l’Arabie saoudite, visant des hangars d’avions, des systèmes radar, des pistes d’atterrissage et des dépôts de munitions, en représailles aux frappes aériennes saoudiennes au Yémen.

Ces attaques font suite à celles perpétrées vendredi contre l’Arabie saoudite, que Riyad a imputées à des combattants soutenus par l’Iran en Irak, et qui ont perturbé le fonctionnement de l’oléoduc Est-Ouest du pays. Cet oléoduc permet aux exportations de pétrole de contourner le détroit d’Ormuz, bloqué, par lequel transitait environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

L'Arabie saoudite pourrait épuiser en quelques jours le brut disponible à l'exportation si l'oléoduc Est-Ouest ne reprend pas ses activités, selon des acheteurs et des négociants. La frappe contre l'oléoduc menace jusqu'à 4% de l'approvisionnement mondial en pétrole.

“La récente attaque pourrait s’avérer plus grave et menacer les 2 mb/j restants des exportations récentes de Yanbu, les dernières estimations concernant la durée des réparations allant de “très bientôt” à huit semaines”, a indiqué Goldman Sachs dans une note.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

Les attaques contre les infrastructures pétrolières ont marqué une escalade significative du conflit et accru la probabilité que le Brent dépasse les 120 dollars le baril, a déclaré Goldman Sachs, citant un scénario dans lequel la production moyenne de pétrole du Golfe en 2027 resterait inférieure de 4 millions de barils par jour aux niveaux d’avant-guerre.

Le trafic de navires de marchandises dans le détroit d’Ormuz a chuté à quatre lundi, contre dix la veille, selon les données préliminaires publiées mardi par Kpler.

“En l’absence d’un ajustement de la demande ou d’une augmentation des flux pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, plusieurs semaines de fermeture de l’oléoduc Est-Ouest pourraient faire grimper les cours du Brent vers les 130 dollars le baril”, a déclaré M. Hussain.

La Russie a frappé mardi des stations-service à Kyiv et l'Ukraine a frappé une raffinerie de pétrole russe, les belligérants poursuivant leurs frappes contre les infrastructures énergétiques de l'autre camp malgré l'annonce par le président américain Donald Trump qu'ils avaient convenu d'y mettre fin.

La moitié des six principales raffineries russes de diesel ont été contraintes de réduire considérablement, voire d’arrêter complètement, leur production en septembre en raison des dégâts subis lors d’attaques de drones, selon les calculs de Reuters basés sur les données fournies par les acteurs du marché des carburants.