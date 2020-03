Le prix du gaz naturel américain s'évapore

(AOF) - Le prix des futures sur le gaz naturel américain est tombé à son plus bas niveau depuis avril 2016. Les contrats pour livraison en avril s'échangeaient hier pour 1,76 dollar par mmBtu, alors que le cours était monté jusqu'à 4,61 dollars fin novembre, période à laquelle les stocks de gaz sont constitués en prévision de l'hiver. Or avec un hiver 2019-2020 particulièrement doux, les besoins en chauffage, et donc en gaz, ont diminué. Comme si cela n'était pas suffisant, l'épidémie de coronavirus et la baisse de l'activité économique mondiale ont encore réduit la consommation et les exportations.