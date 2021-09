Le prix du gaz grimpent de manière exponentielle au Royaume-Uni

(AOF) - Le prix en gros du gaz naturel au Royaume-Uni s'est rapproché des 200 pence par 100 000 Btu (British thermal unit). La nouvelle poussée du jour intervient après qu'un feu se soit déclaré sur un site où se trouve une interconnexion électrique clé entre le Royaume-Uni et la France. La quantité d'électricité que l'Angleterre peut importer de l'Hexagone étant désormais réduite, elle devrait faire appel de façon encore plus prononcée aux centrales électriques alimentées au gaz.

