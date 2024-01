Le prix du fret maritime s’envole

(AOF) - Le prix pour transporter un conteneur de 40 pieds entre Shanghai et Gênes a bondi de 25% à 5213 dollars la semaine dernière, selon l’indice Drewry. Cette hausse est intervenue avant les frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni contre des cibles houthies au Yémen, vendredi. Un tel transport coûtait seulement 1397 dollars fin novembre. Le prix du fret s’est envolé ces dernières semaines en raison de la multiplication des attaques des rebelles houthis pro-iraniens contre des navires marchands en Mer rouge, par où transitent 12% du commerce mondial.

