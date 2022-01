Le prix du coton atteint son plus haut niveau depuis 2010

Le prix du coton à terme aux Etats-Unis a atteint 1,25 USD/livre lundi, son niveau le plus élevé depuis octobre 2010.

Le prix du coton à terme aux Etats-Unis (22 mars) a atteint 1,25 USD/livre lundi, son niveau le plus élevé depuis octobre 2010. Selon la lettre économique mensuelle de Cotton Incorporated, les prix ont été affectés par une baisse de l’offre et des contraintes logistiques persistantes aux Etats-Unis et dans d’autres parties du monde. Dans son dernier rapport, le Département de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA) estime que les changements dans le bilan mondial 2021/22 sont relativement faibles en janvier, menés par une réduction de 608 000 balles de la production mondiale. La production mondiale projetée est réduite car la baisse de la production américaine et une diminution de 500 000 balles de la récolte indienne font plus que compenser les augmentations de la Chine, de l’Australie et du Pakistan.

Les investisseurs peuvent s’exposer aux contrats à terme sur le coton par le biais du WisdomTree Cotton ETC (COTN). COTN investit dans des contrats à terme sur le coton en suivant le Bloomberg Cotton Subindex (l'”indice”) et en offrant un rendement collatéral. Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,49% et se négocie sur le London Stock Exchange (COTN, USD), Deutsche Börse Xetra (OD7E, EUR) et Borsa Italiana (COTN, EUR). COTN a généré des rendements de +10,71% en janvier et de +52% sur un an.

