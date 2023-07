Le prix du cacao explose

(AOF) - Manque de conteneurs, météo défavorable : il pourrait manquer 6 000 tonnes de cacao dans le monde cette année pour satisfaire toute la demande, d’autant que certains pays producteurs, comme la Côte d’Ivoire, entendent limiter les exportations, privilégiant les acteurs locaux. Le cours des fèves de cacao réagit en conséquence : en hausse de 49,50% sur un mois, pour atteindre un plus haut depuis 17 ans, à 3.313 dollars la tonne sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX).

