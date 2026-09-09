Le prix du Brent dépasse les 100 dollars le baril alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie

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* Le Brent dépasse les 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 24 juillet

* L'Iran attaque une base américaine en Jordanie et des navires près du détroit d'Ormuz après le naufrage de pétroliers

* Les prix physiques du pétrole et des carburants ont déjà dépassé les 100 dollars ces derniers jours

(Mise à jour avec des détails, des commentaires d'analystes et les cours)

par Anushree Mukherjee et Robert Harvey

Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 ont franchi la barre des 100 dollars le baril mercredi, atteignant leur plus haut niveau depuis six semaines, alors que l’intensification du conflit au Moyen-Orient a ravivé les craintes concernant l’approvisionnement en pétrole, rattrapant ainsi les cours physiques du pétrole et des carburants qui avaient déjà franchi ce seuil psychologique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 2,77 dollars, soit 2,83%, à 100,69 dollars le baril à 10h33 GMT, après avoir atteint plus tôt 100,95 dollars. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 progressait de 2,18 dollars, soit 2,34%, à 95,21 dollars le baril, son plus haut niveau depuis début juin.

Depuis le début de la “guerre de l’Iran” le 28 février, le Brent a grimpé jusqu’à 126,41 dollars le baril, un pic atteint le 30 avril.

“Cette remontée du Brent au-dessus de la barre des 100 dollars reflète un marché qui doit de plus en plus revoir ses prévisions quant à la durée pendant laquelle la crise au Moyen-Orient continuera à peser sur l’offre de la région”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

Cette semaine, les attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont mis le feu à des installations pétrolières, laissant présager une extension significative du conflit.

Ces attaques menacent également les expéditions de brut via la mer Rouge, qui constitue une voie alternative essentielle au détroit d’Ormuz, où les flux pétroliers ont été sévèrement réduits.

Dans une forte escalade de cette guerre qui dure depuis six mois, les forces américaines ont frappé plusieurs pétroliers iraniens, tandis que l’Iran a pris pour cible une base américaine en Jordanie et attaqué des navires.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

“Les acteurs du marché semblent anticiper un conflit plus prolongé au Moyen-Orient ainsi que le risque que la dernière escalade des frappes militaires perturbe les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient”, a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

“Le principal risque réside dans le fait de savoir si les récentes attaques contre des pétroliers entraîneront une diminution des transferts de navire à navire dans le golfe d’Oman, qui ont jusqu’à présent joué un rôle clé dans l’approvisionnement des marchés mondiaux en pétrole et dans la maîtrise des prix.”

Un nombre croissant de banques, dont Goldman Sachs, Bank of America et HSBC, ont revu à la hausse leurs prévisions de prix du brut ces derniers jours.

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par le détroit d’Ormuz, soit le double du volume de la semaine précédente, selon Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy, bien que ce volume soit récemment tombé en dessous de 2 millions de barils par jour.

CARBURANTS ET PÉTROLE BRUT PHYSIQUE DÉJÀ AU-DESSUS DE 100 DOLLARS

Sur le marché physique du pétrole brut, le Brent de référence, sur lequel se basent les prix d’environ deux tiers de l’offre, se maintient au-dessus de 100 dollars le baril depuis le 3 septembre, selon les données de LSEG.

Les marchés physiques du pétrole réagissent rapidement aux perturbations de l’approvisionnement, car les acheteurs doivent se tourner vers le marché pour trouver des cargaisons de remplacement.

Parallèlement, les consommateurs ont payé leur pétrole à plus de 100 dollars sous forme de carburants raffinés, comme l’essence et le diesel, pendant la majeure partie de cette année, les conflits ayant provoqué une crise mondiale du raffinage qui a fait monter en flèche les prix des carburants, même par rapport au brut.

Les contrats à terme européens sur le diesel LGOc1 s’échangeaient mercredi à environ 199 dollars le baril et ne sont pas descendus en dessous de 100 dollars le baril depuis le début de la “guerre de l’Iran”.

Les marges de raffinage du diesel, c'est-à-dire la prime de ce carburant par rapport au brut LGOc1-LCOc1 , ont atteint des niveaux records depuis le mois d’août, alors que la pénurie de carburant paralysait les marchés, pour atteindre 78,90 dollars le baril le 1er septembre.

À titre de comparaison, cette marge s’élevait en moyenne à 21 dollars le baril en 2025 et à 19,52 dollars en 2024.

“Les perspectives pour les distillats moyens, tels que le diesel, le kérosène et le fioul, continuent d’indiquer des conditions de marché très tendues, ce qui accroît le risque de nouvelles flambées des prix”, a déclaré M. Hansen de la Saxo Bank.

L'essence européenne se maintient également au-dessus de 100 dollars depuis mars, et sa prime par rapport au brut a frôlé des sommets historiques , dépassant les 60 dollars le baril au début du mois.

Aux États-Unis, les consommateurs ont dû faire face à des prix de l'essence record pendant le week-end férié de la fête du Travail, tandis que les prix du diesel ont atteint des sommets historiques la semaine dernière, les inquiétudes liées à l'offre continuant de resserrer les marchés des carburants.

“Cela complique la situation, car les banques centrales du monde entier tentent de lutter contre une inflation élevée”, a déclaré Nitesh Shah, stratège en matières premières chez WisdomTree.