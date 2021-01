Le prix du bitcoin dépasse 40.000 dollars pour la première fois

Le prix du bitcoin a dépassé 40.000 dollars jeudi pour la première fois de son histoire ( AFP / Nhac NGUYEN )

Le prix du bitcoin a dépassé 40.000 dollars jeudi pour la première fois de son histoire, profitant de l'optimisme des marchés lié à la certification de l'élection de Joe Biden aux Etats-Unis, et poursuivant sa spectaculaire envolée des dernières semaines.

Vers 18H50 GMT, la principale cryptomonnaie cotait 38.950 dollars, en hausse de 6,52% sur la séance, après être montée peu avant à environ 40.380 dollars, d'après des prix compilés par Factset, sur un marché extrêmement volatil depuis deux mois.

"Un seuil important de prix a été atteint et le bitcoin", décentralisé et non dépendant des banques centrales, "a fait ses preuves en tant qu'actif", estime Naem Aslam, analyste d'Ava Trade.

"Maintenant tout le monde connait le bitcoin et tout le monde en veut un bout", ajoute-t-il, sachant que les particuliers peuvent en acheter une portion. Il précise cependant que "bien entendu, ce sont les investisseurs institutionnels qui mènent cette envolée".

Le prix du bitcoin a battu record sur record fin 2020, et n'avait atteint la barre des 30.000 dollars que samedi, et 35.000 mercredi, poussant de nombreux observateurs à conseiller la prudence aux investisseurs individuels face à une envolée qui pourrait faire craindre une bulle avec une correction à la clé.

"Les investisseurs continuent à monter dans le train des cryptomonnaies qui semble gagner de plus en plus d'intérêt maintenant que l'économie américaine est bien partie pour bénéficier d'un plan de relance budgétaire de l'administration Biden lors de ses 100 premiers jours", remarque Edward Moya, analyste d'Oanda.

Il remarque que les systèmes de courtage à haute fréquence pourraient déclencher des prises de bénéfices si la tendance haussière perd de son souffle autour du seuil de 41.500 dollars, même si bon nombre d'analystes s'attendent à ce que la dynamique se poursuive jusqu'au seuil de 50.000 dollars, avant ce que beaucoup estiment être une inévitable correction.

"Quand ça va retomber, ça va faire mal, mais on va peut-être devoir attendre encore un peu", remarque Craig Erlam, autre analyste d'Oanda.

"Ca commence à être inquiétant, c'est plus du tout le marché d'il y a quelques semaines, la correction est inéluctable", renchérit un analyste européen interrogé par l'AFP qui souhaite garder l'anonymat.

Pour plusieurs acteurs du marché, le bitcoin représente une forme d'or numérique, un moyen de se prémunir de l'inflation qui pourrait être créée par les mesures monétaires ultra-accommodantes adoptées par de nombreuses banques centrales, Réserve fédérale américaine (Fed) en tête.

Les analystes de JPMorgan estiment que le bitcoin pourrait atteindre 146.000 dollars, à condition que sa volatilité s'apaise pour attirer des investisseurs qui préfèrent pour l'instant l'or, plus stable.

Ceux de Société générale se demandent pour leur part si le bitcoin va réussir à faire concurrence à l'or, qui a gagné la confiance des investisseurs au long de 3.000 ans d'histoire. Autre hypothèse à moyen terme pour les cryptomonnaies, selon eux: "si la hausse récente s'inverse dans les prochains mois, on parlera sans doute de la bulle pandémique du bitcoin".

Fin 2017, les particuliers s'étaient rués sur cette monnaie créée par des anonymes en 2009, mais après plusieurs mois de hausse, son prix s'était effondré en décembre et début 2018, et de nombreux investisseurs arrivés tard dans la course y avaient perdu leur mise.

Au fil des ans, loin de rejoindre la galerie des actifs oubliés une fois leur bulle explosée, le bitcoin a toutefois vu son prix remonter, et intéresse désormais de plus en plus d'investisseurs professionnels, impressionnés par la résilience des cryptomonnaies.

