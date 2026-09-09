Le prix du baril de Brent dépasse les 100 dollars alors que le conflit au Moyen-Orient s'intensifie

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* Le Brent dépasse les 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 24 juillet

* L'Iran attaque une base américaine en Jordanie et des navires près du détroit d'Ormuz après le naufrage de pétroliers

* Les prix physiques du pétrole et des carburants ont déjà dépassé les 100 dollars ces derniers jours

par Arathy Somasekhar

Les contrats à terme sur le Brent ont franchi la barre des 100 dollars le baril mercredi pour la première fois depuis fin juillet, alors que l’Iran et les États-Unis ont pris pour cible des pétroliers lors de la plus grande vague d’attaques contre le transport maritime depuis le début de la guerre, menaçant d’aggraver la perturbation actuelle des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent à échéance la plus proche

LCOc1 ont progressé de 3,40 dollars, soit 3,5 %, à 101,32 dollars le baril à 11 h 15 (heure de l’Est) (15 h 15 GMT), après avoir atteint un plus haut à 101,55 dollars. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a progressé de 3,45 dollars, soit 3,7 %, à 96,48 dollars le baril, son plus haut niveau depuis début juin.

Depuis fin mai, les cours de référence du pétrole se sont généralement maintenus bien en deçà du seuil psychologique des 100 dollars le baril, reflétant l’idée que le conflit resterait à un niveau modéré. L’optimisme s’est notamment accru après que les États-Unis et l’Iran sont parvenus à un accord temporaire pour mettre fin aux attaques, même si aucun accord de paix permanent n’avait été conclu.

Ce calcul a toutefois évolué ces derniers temps avec la reprise des frappes. L’Iran a déclaré mercredi avoir attaqué dix navires près du détroit d’Ormuz et les États-Unis ont coulé cinq pétroliers iraniens, marquant une forte escalade de cette guerre qui dure depuis six mois.

« Le retour du Brent au-dessus des 100 dollars reflète un marché qui doit de plus en plus revoir son estimation de la durée pendant laquelle la crise au Moyen-Orient continuera à peser sur l’offre en provenance de la région », a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

Les cours à terme se rapprochent de ceux des marchés physiques du brut et des carburants, où la réalité d’une offre restreinte est apparue clairement pendant la majeure partie du conflit.

Depuis le début de l’ e de la guerre en Iran, le 28 février, le Brent a atteint un pic de 126,41 dollars le baril, atteint le 30 avril, mais n’avait effleuré que brièvement les 100 dollars le baril fin juillet, après être repassé sous ce seuil fin mai.

Les contrats s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 1er septembre.

LES RISQUES LIÉS À L'APPROVISIONNEMENT S'ACCENTUENT

Les volumes de trafic maritime transitant par le détroit d’Ormuz restent bien en deçà de leur pic d’avant-guerre. Cette artère assurait le transit d’environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz, ce qui en faisait un maillon essentiel du commerce énergétique mondial.

« Les fondamentaux à court terme ont soudainement basculé vers une offre nettement plus restreinte, et les représailles entre les États-Unis et l’Iran semblent désormais s’être installées, toute perspective d’accord de paix s’éloignant de plus en plus », a déclaré Dennis Kissler, vice-président senior chargé des opérations de trading chez BOK Financial.

L’activité observée cette nuit ravive les inquiétudes concernant l’utilisation du détroit. Six navires de transport de matières premières ont traversé le détroit mardi, contre neuf la veille et bien en deçà de la moyenne sur dix jours, qui s’établit à environ 12, selon les données préliminaires de Kpler sur le trafic maritime.

Au cours de la semaine précédant la reprise des combats le 30 août, environ 8 à 9 millions de barils par jour avaient transité par le détroit d’Ormuz, soit le double du volume de la semaine précédente, selon Claudio Galimberti, économiste en chef chez Rystad Energy. Plus récemment, les flux sont tombés en dessous de 2 millions de barils par jour.

Un pétrolier transportant environ 2 millions de barils de fioul irakien a été touché par un drone dans les eaux territoriales irakiennes mercredi, ont indiqué les autorités portuaires, tandis que l’UKMTO, une agence liée à la marine britannique, a signalé que plusieurs navires marchands dans le Golfe avaient été touchés par des tirs les rendant hors d’état de naviguer au cours de la nuit.

Un marin a été tué lors d’un incident impliquant le pétrolier Hercules Star, battant pavillon de Gibraltar, alors qu’il était au mouillage au large de Dubaï, a déclaré mercredi Peninsula, l’affréteur du navire.

« Le principal risque est de savoir si les récentes attaques contre des pétroliers entraîneront une diminution des transferts de navire à navire dans le golfe d’Oman, qui ont jusqu’à présent joué un rôle clé dans l’approvisionnement des marchés mondiaux en pétrole et dans la maîtrise des prix », a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

CARBURANTS ET PÉTROLE BRUT PHYSIQUE DÉJÀ AU-DESSUS DE 100 DOLLARS

Sur le marché physique du pétrole brut, le Brent de référence, sur lequel se basent environ deux tiers des prix de l’offre, se maintient au-dessus de 100 dollars le baril depuis le 3 septembre, selon les données de LSEG.

Les marchés physiques du pétrole, liés à des livraisons plus rapides que les contrats à terme qui commencent généralement un mois à l’avance, réagissent rapidement aux perturbations de l’offre, car les acheteurs doivent se tourner rapidement vers le marché pour trouver d’autres cargaisons.

Parallèlement, les consommateurs ont payé l’équivalent de plus de 100 dollars le baril pour leur pétrole sous forme de carburants raffinés tels que l’essence et le diesel pendant la majeure partie de cette année, les conflits ayant provoqué une crise mondiale du raffinage qui a fait monter en flèche les prix des carburants, même par rapport au brut. Les prix de l’essence aux États-Unis s’établissent actuellement en moyenne à 4,22 dollars le gallon, tandis que ceux du diesel atteignent un niveau record et se rapprochent des 6 dollars le gallon.

Les marchés européens des carburants restent extrêmement tendus, avec des contrats à terme sur le diesel avoisinant les 200 dollars le baril et des marges de raffinage record, alimentées par les perturbations de l’approvisionnement en provenance du détroit d’Ormuz et de la Russie, ce qui pousse les prix des carburants à des niveaux historiques en Europe et aux États-Unis.

MENACES EN MER ROUGE

Cette semaine, les attaques menées par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre des installations énergétiques saoudiennes ont également mis le feu à des installations pétrolières, menaçant d’une extension significative du conflit.

« Les attaques des Houthis contre les installations énergétiques saoudiennes ont encore amplifié la menace, faisant craindre que les perturbations ne s’étendent au-delà de l’approvisionnement iranien pour toucher les infrastructures et les voies alternatives qui ont contribué à maintenir l’acheminement du brut du Golfe », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Ces attaques menacent les livraisons de brut à , via la mer Rouge, qui constitue une voie alternative essentielle au détroit d’Ormuz.