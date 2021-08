Le prix des pâtes va-t-il exploser à cause du manque de blé ?

(AOF) - Les prix du blé ont quelque peu reculé ces derniers jours, après avoir atteint les 775 dollars le boisseau (environ 27,21 kg) en début de semaine, sont plus haut niveau depuis près de dix ans. Au Chicago Board of Trade, les cours reculent aujourd'hui de 0,98%, à 735,5 dollars le boisseau. Toujours est-il, il reste en hausse d'environ 9% depuis le début du mois d'août, toujours soutenu notamment par les fortes chaleurs au Canada, le premier fournisseur de blé au monde avec deux tiers de la production, et où la sécheresse a provoqué la perte de 30% des récoltes.

Les pluies en Europe continentale au cours de l'été, notamment en France, n'ont pas non plus aidé. A tel point que les industriels de l'agroalimentaire anticipent une pénurie de blé dur, qui pourrait se traduire par une envolée (certains parlent d'une hausse de 20%) du prix des paquets de pâtes.