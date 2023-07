Le prix des logements en hausse de 0,4% dans la zone euro

(AOF) - Selon les données d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, au cours du premier trimestre 2023, le prix des logements, tel que mesuré par l’indice des prix des logements, a augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,8% dans l’UE par rapport au même trimestre de l’année précédente. Au quatrième trimestre 2022, les prix des logements avaient augmenté dans la zone euro et dans l’UE, respectivement de 3,0% et de 3,6%. Par rapport au quatrième trimestre 2022, les prix des logements au premier trimestre 2023 ont diminué de 0,9% dans la zone euro et de 0,7% dans l’UE.

Les plus fortes hausses ont été observées en Croatie (+14,0%), en Lituanie (+13,1%) et en Bulgarie (+9,5%), tandis que les prix ont diminué en Suède (-6,9%), en Allemagne (-6,8%), au Danemark (-6,2%), en Finlande (-5,1%), au Luxembourg (-1,5%) et aux Pays-Bas (-0,1%).