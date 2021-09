Le prix des logements en France continue d'augmenter

(AOF) - Au deuxième trimestre 2021, les prix des logements en France métropolitaine ont augmenté de 1,4% par rapport au trimestre précédent (en données corrigées des variations saisonnières), selon l'INSEE, après +1,3% au premier trimestre. Dans le détail, les prix des logements anciens accélèrent légèrement (+1,5%, après +1,2% au trimestre précédent) et ceux des logements neufs ralentissent (+1% après +1,7%).

Sur un an, les prix des logements continuent d'augmenter, avec une hausse de 5,7%, contre +5,6% au premier trimestre. Les prix des logements anciens s'accroissent plus vite (+5,9% sur un an) que ceux des logements neufs (+4,9%).