Le prix de pétrole a fini par rebondir

« Très, très proche » d'un accord sur la baisse de la production de pétrole, ce sont les termes employés par Kirill Dimitriev, CEO du fond souverain de la Russie (RDIF), pour évoquer la situation actuelle entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Sur l'espoir d'un accord, les prix du pétrole se sont envolés de près de 25% jeudi dernier et ont poursuivi sur leur lancée vendredi, comblant partiellement les pertes colossales des mois passés. Le segment TrackInsight dédié aux ETFs sur le pétrole a gagné 13,65% à la clôture du marché vendredi 3 avril. Malgré une performance cumulée catastrophique depuis le début de l'année (-52,61%), ce segment a enregistré une série impressionnante de collectes sur la même période. En effet, les investisseurs ont injecté plus de $ 7 milliards via le marché primaire au sein des 16 ETFs de ce segment en 2020. Ils représentent désormais $ 7,6 Mds d'actifs sous gestion.

