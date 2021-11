Le Prix AXA IM pour la Transition Climatique a été décerné

(AOF) - AXA Investment Managers (AXA IM), en collaboration avec le Fonds AXA pour la Recherche, a lancé en septembre 2021 le Prix AXA IM pour la Transition Climatique, afin de reconnaître la contribution innovante de la recherche en matière de lutte contre le changement climatique.

Le comité de sélection a annoncé que le Dr Floor van der Hilst, de l'Université d'Utrecht (Pays-Bas), a reçu le Prix AXA IM pour la Transition Climatique pour ses recherches sur la " Durabilité des Bioénergies ". Il recevra 100 000 euros en reconnaissance de l'impact de ses travaux, qui portent sur la dynamique des changements d'affectation des sols résultant de la production de biomasse.

Marie Bogataj, Head of the AXA Research Fund and Group Foresight, et Marco Morelli, Executive Chairman d'AXA IM, ont commenté : " La recherche joue un rôle central dans la lutte contre le changement climatique et son impact sur notre société. Le soutien continu de la communauté scientifique - et envers ses membres - est incontournable pour permettre la transition vers un monde net zéro ".