Le principal raffineur américain Marathon Petroleum manque son bénéfice en raison de coûts de révision plus élevés

(Mise à jour du cours de l'action et ajout de détails dans les paragraphes)

Le raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N a manqué mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre,l' augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé l'augmentation des marges de raffinage, ce qui a entraîné une chute de plus de 8% de son action dans les échanges de pré-marché.

Les résultats de la société soulignent les défis auxquels sont confrontés les raffineurs américains, car les coûts de maintenance élevés et l'inflation grugent les bénéfices malgré une forte demande et des marges plus importantes.

Les coûts trimestriels de révision des installations de raffinage, généralement associés aux arrêts de maintenance périodiques, se sont élevés à 400 millions de dollars, contre 287 millions de dollars l'année précédente.

La société s'attend à ce que ces coûts atteignent 420 millions de dollars au quatrième trimestre.

Ses rivaux Valero Energy VLO.N , Phillips 66

PSX.N et HF Sinclair DINO.N ont tous dépassé les estimations de Wall Street grâce à un redressement des marges.

La marge de raffinage et de commercialisation (R&M) par baril a augmenté à 17,60 $ au cours du trimestre, contre 14,63 $ l'année précédente.

Le segment du raffinage et de la commercialisation de Marathon a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,76 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars l'année précédente.

L'utilisation de sa capacité de production de pétrole brut a été de 95 % au cours du trimestre, contre 94 % un an plus tôt, tandis que ses volumes de débit de 3,0 millions de barils par jour (mmbpd) étaient restés inchangés par rapport à l'année dernière.

Le raffineur prévoit un débit total de 2,9 millions de barils par jour au quatrième trimestre.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 3,01 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également de dépenser 200 millions de dollars cette année pour sa raffinerie de Galveston Bay au Texas, et 575 millions de dollars supplémentaires en 2026 et 2027.

En octobre, Reuters a rapporté que Marathon prévoyait d'achever à la mi-novembre les réparations de l'hydrotraiteur résiduel de 64 000 bpj (RHU) endommagé par un incendie à la raffinerie de Galveston.