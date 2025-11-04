 Aller au contenu principal
Le principal raffineur américain Marathon Petroleum manque son bénéfice en raison de coûts de révision plus élevés
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du cours de l'action et ajout de détails dans les paragraphes)

Le raffineur américain Marathon Petroleum MPC.N a manqué mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du troisième trimestre,l' augmentation des coûts de révision des raffineries ayant compensé l'augmentation des marges de raffinage, ce qui a entraîné une chute de plus de 8% de son action dans les échanges de pré-marché.

Les résultats de la société soulignent les défis auxquels sont confrontés les raffineurs américains, car les coûts de maintenance élevés et l'inflation grugent les bénéfices malgré une forte demande et des marges plus importantes.

Les coûts trimestriels de révision des installations de raffinage, généralement associés aux arrêts de maintenance périodiques, se sont élevés à 400 millions de dollars, contre 287 millions de dollars l'année précédente.

La société s'attend à ce que ces coûts atteignent 420 millions de dollars au quatrième trimestre.

Ses rivaux Valero Energy VLO.N , Phillips 66

PSX.N et HF Sinclair DINO.N ont tous dépassé les estimations de Wall Street grâce à un redressement des marges.

La marge de raffinage et de commercialisation (R&M) par baril a augmenté à 17,60 $ au cours du trimestre, contre 14,63 $ l'année précédente.

Le segment du raffinage et de la commercialisation de Marathon a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 1,76 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars l'année précédente.

L'utilisation de sa capacité de production de pétrole brut a été de 95 % au cours du trimestre, contre 94 % un an plus tôt, tandis que ses volumes de débit de 3,0 millions de barils par jour (mmbpd) étaient restés inchangés par rapport à l'année dernière.

Le raffineur prévoit un débit total de 2,9 millions de barils par jour au quatrième trimestre.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 3,01 $ par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,15 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également de dépenser 200 millions de dollars cette année pour sa raffinerie de Galveston Bay au Texas, et 575 millions de dollars supplémentaires en 2026 et 2027.

En octobre, Reuters a rapporté que Marathon prévoyait d'achever à la mi-novembre les réparations de l'hydrotraiteur résiduel de 64 000 bpj (RHU) endommagé par un incendie à la raffinerie de Galveston.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
HF SINCLAIR
53,400 USD NYSE +3,51%
MARATHON PETRO
195,930 USD NYSE +0,46%
PHILLIPS 66
137,960 USD NYSE +1,32%
Pétrole Brent
64,11 USD Ice Europ -1,13%
Pétrole WTI
60,23 USD Ice Europ -1,33%
VALERO ENERGY
171,620 USD NYSE +1,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

