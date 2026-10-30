Le principal investisseur de Vail Resorts soutient l'entreprise dans son bras de fer avec le groupe activiste Oasis

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par Svea Herbst-Bayliss

MTN.N , directeur général de Vail Resorts, a obtenu vendredi le soutien de son principal investisseur, alors que la société subit une pression croissante de la part du fonds activiste Oasis Management, qui réclame des changements opérationnels, notamment la vente éventuelle de certains actifs de stations de ski.

Ron Baron a déclaré dans un communiqué que sa société, Baron Capital, qui détenait 18 % des actions de Vail fin juin, soutiendrait la direction de Vail lors de l'élection du conseil d'administration prévue le mois prochain et voterait en faveur des candidats proposés par Vail Resorts.

M. Baron a ajouté qu’il estimait que le directeur général de Vail, Rob Katz, « disposait de la bonne stratégie pour renouer avec une croissance durable des bénéfices ».

LUTTE AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vail, qui possède des stations de montagne et des domaines skiables dans l’Utah, le Colorado et le nord-est des États-Unis, est aux prises avec Oasis, un investisseur activiste et quatrième actionnaire de Vail avec une participation de 9 % à la fin du mois de septembre, dans l’une des batailles au sein du conseil d’administration les plus controversées de l’année.

Oasis souhaite des changements, notamment la vente éventuelle de certains actifs de montagne, et a présenté en septembre quatre candidats au conseil d’administration, dont l’ancienne championne olympique de ski Picabo Street et l’ancien directeur général de Walt Disney DIS.N , Bob Chapek.

Vail, dont la capitalisation boursière s’élève à 5 milliards de dollars, exhorte les investisseurs à voter pour ses neuf administrateurs et affirme que sa stratégie de transformation pluriannuelle, baptisée « Epic Experience », portera ses fruits. La société a déjà mis en œuvre des changements, tels que la modernisation de son offre de restauration rapide, l’amélioration du système d’achat de forfaits et la mise en place de remises pour les achats anticipés. Elle a également modernisé son école de ski et ses cours.

UNE INITIATIVE « À COURT TERME »

Depuis janvier, le cours de l’action Vail a grimpé de 13 % et s’établissait vendredi à 151,37 dollars. Mais au cours des cinq dernières années, le titre a chuté de près de 50 % et la société a indiqué le mois dernier que son bénéfice sur l’ensemble de l’exercice fiscal avait presque diminué de moitié par rapport à l’année précédente. Des chutes de neige historiquement faibles ont entraîné une baisse de la fréquentation des stations de Vail et ont pesé sur les résultats.

M. Baron a également évoqué une querelle latente autour de Matthew Prince, le directeur général de la société technologique milliardaire Cloudflare NET.N , qui fait pression pour racheter Park City Mountain Resort à Vail.

« Je nourris également de sérieuses inquiétudes quant à la coordination entre Oasis et Matthew Prince », a écrit M. Baron, ajoutant qu’il considérait les efforts de M. Prince pour que Vail lui cède Park City comme « manquant de vision à long terme et nuisibles à la valeur actionnariale à long terme ».

Un représentant d’Oasis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant la déclaration de M. Baron au sujet de M. Prince. Ce dernier n’a pas pu être joint pour commenter.