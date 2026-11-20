Parvus Asset Management Jersey, principal actionnaire d’Accor ACCP.PA , a appelé jeudi soir à un changement urgent à la tête de l’opérateur hôtelier, invoquant des performances insuffisantes persistantes et ce que l’investisseur activiste a qualifié de décisions stratégiques incohérentes.
“Nous avons épuisé tous nos efforts pour dialoguer en privé. À notre avis, le manque de cohérence dans les messages, en particulier au plus haut niveau de la direction, ainsi que les changements répétés d’orientation stratégique ont sapé la confiance,” a déclaré Parvus dans un communiqué, ajoutant qu’il utiliserait tous les droits d’actionnaire à sa disposition pour demander des comptes à la direction d’Accor.
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L’investisseur, dont les fonds détiennent près de 15 % des actions d’Accor, a déclaré que le groupe avait “nettement sous-performé” par rapport à ses concurrents sur le long terme sous la direction du directeur général Sébastien Bazin
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Les actions d’Accor ont généré des rendements nettement inférieurs pendant le mandat de Sébastien Bazin par rapport à ceux de concurrents tels que IHG IHG.L , Hilton HLT.O et Marriott MAR.O , a indiqué Parvus
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Il a attribué cet écart à la stratégie “manquant de cohérence” d’Accor, à une allocation des capitaux incohérente et à un contrôle insuffisant
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L’investisseur a également critiqué la gestion par Accor de son projet hôtelier axé sur l’art de vivre, Ennismore
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“Accor est confronté à ses décisions d’allocation de capitaux les plus cruciales de la dernière décennie, avec des choix stratégiques importants qui restent à faire… une équipe de direction sortante ne devrait ni définir de stratégie à long terme ni prendre de décisions majeures en matière d’allocation de capitaux,” a déclaré Parvus
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Accor a refusé de commenter les demandes de Parvus
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L'action Accor a reculé de 1,8 % en début de séance
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