Le principal investisseur d'Accor réclame un changement urgent à la tête de l'entreprise

Parvus Asset Management Jersey, principal actionnaire d’Accor ACCP.PA , a appelé jeudi soir à un changement urgent à la tête de l’opérateur hôtelier, invoquant des performances insuffisantes persistantes et ce que l’investisseur activiste a qualifié de décisions stratégiques incohérentes.

“Nous avons épuisé tous nos efforts pour dialoguer en privé. À notre avis, le manque de cohérence dans les messages, en particulier au plus haut niveau de la direction, ainsi que les changements répétés d’orientation stratégique ont sapé la confiance,” a déclaré Parvus dans un communiqué, ajoutant qu’il utiliserait tous les droits d’actionnaire à sa disposition pour demander des comptes à la direction d’Accor.