Le principal démocrate de la commission sur la Chine de la Chambre des représentants des États-Unis est ouvert aux ventes de Nvidia H200

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Le principal démocrate d'une commission de la Chambre des représentants des États-Unis consacrée à la Chine a indiqué lundi qu'il était ouvert à la vente de l'ancienne génération de puces "Hopper" de Nvidia à la Chine, ce qui constitue un changement par rapport à la position de son prédécesseur.

Ro Khanna, un démocrate californien, a pris la tête de la commission spéciale sur la Chine au début de l'année. Le président républicain de la commission a critiqué la décision du président Donald Trump d'autoriser la vente de la puce d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine, et Raja Krishnamoorthi, le démocrate de l'Illinois qui a précédé M. Khanna, a coparrainé l'année dernière un projet de loi qui aurait bloqué ces ventes.

S'adressant aux journalistes après sa première audition devant la commission, M. Khanna s'est abstenu d'approuver la décision de M. Trump concernant la puce H200, mais a déclaré qu'il était ouvert à la vente de puces plus anciennes à la Chine. Le H200 a été commercialisé en 2024 et fait partie de la génération de puces "Hopper" de Nvidia, qui a précédé la génération "Blackwell" actuelle et les puces "Rubin" à venir dans le courant de l'année.

"Nous ne devrions certainement pas leur envoyer des Rubin. Nous ne devrions pas leur envoyer des Blackwell", a déclaré M. Khanna. "Mais une fois que nous aurons un avantage de deux ou trois ans , je m'assurerai que nos puces sont utilisées dans les réfrigérateurs et les lave-vaisselle et que c'est quelque chose que nous vendons."

Nvidia n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Malgré une certaine communauté de vues avec l'administration Trump sur les ventes de puces Nvidia à la Chine, M. Khanna s'est opposé à sa politique à l'égard de Taïwan. Il s'agit d'une rupture pour une commission qui s'était auparavant distinguée par son bipartisme dans un climat politique par ailleurs polarisé à Washington.

"Ce que nous avons vu lors de l'audition, c'est un changement des démocrates. Ce ne sont pas seulement nos membres qui critiquent le Parti communiste chinois. Ce sont nos membres qui critiquent les politiques de l'administration Trump", a déclaré M. Khanna aux journalistes. "Les politiques de Trump n'ont pas été claires, elles n'ont pas été cohérentes et elles sapent la sécurité de Taïwan."

Un porte-parole de John Moolenaar, le républicain du Michigan qui préside la commission, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.