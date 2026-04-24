Le prestataire de services pétroliers SLB affiche un bénéfice trimestriel en baisse en raison des répercussions de la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

SLB SLB.N a annoncé vendredi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, les perturbations liées à la guerre en Iran ayant pesé sur la demande de services pétroliers dans une région clé de production pétrolière.

L'action de la société a chuté de 3 % avant l'ouverture de la Bourse.

“Le début de l'année a été difficile, car les perturbations généralisées au Moyen-Orient ont eu un impact sur notre activité”, a déclaré le directeur général Olivier Le Peuch.

“L'impact a été le plus marqué dans les secteurs de la construction de puits et de la performance des réservoirs”, a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires au Moyen-Orient et en Asie a reculé de 10 % pour s'établir à 2,69 milliards de dollars au cours du trimestre, tandis que le chiffre d'affaires total s'est élevé à 8,72 milliards de dollars.

Le Moyen-Orient est le plus grand marché de SLB et représentait environ 34 % de son chiffre d'affaires annuel en 2025.

Le premier fournisseur de services pétroliers avait indiqué avoir suspendu ses opérations dans quelques pays en réponse aux mesures prises par ses clients pour protéger leur personnel et leurs installations.

Les attaques contre les infrastructures énergétiques de la région et la fermeture effective du détroit d’Ormuz par l’Iran ont alimenté une flambée des prix du pétrole, mais cela ne s’est pas traduit par une hausse de la demande pour SLB et ses concurrents , les producteurs de pétrole ayant adopté une attitude plus prudente au lieu d’intensifier leurs activités de forage.

La société basée à Houston a déclaré que son bénéfice net s'élevait à 752 millions de dollars, soit 50 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 797 millions de dollars, soit 58 cents par action, un an plus tôt.