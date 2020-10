Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le président tchétchène accuse Macron d'inspirer les terroristes Reuters • 27/10/2020 à 18:29









(Actualisé avec Elysée) MOSCOU, 27 octobre (Reuters) - Le président de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadirov, a accusé mardi Emmanuel Macron d'inspirer les "terroristes" en justifiant la publication de caricatures de Mahomet par le droit à la liberté d'expression. "Vous forcez des gens à devenir terroristes, (...) en ne leur laissant pas le choix, en créant les conditions pour faire grandir l'extrémisme dans la tête des jeunes", a écrit Ramzan Kadirov dans un message posté sur le réseau social Instagram en s'adressant à Emmanuel Macron. "Vous pouvez carrément vous présenter comme le leader et l'inspiration du terrorisme dans votre pays." "Ces mots sont bien la preuve des provocations que le président de la République dénonce. Nous ne nous laissons pas intimider et mettons en garde ceux qui attisent la haine - ce qui est inacceptable dans le cas de Kadirov", a réagi l'Elysée auprès de Reuters. Ramzan Kadirov, ancien rebelle islamiste pendant les guerres de Tchétchénie des années 1990 devenu président avec l'appui du Kremlin, a minimisé le fait que l'assassin de Samuel Paty, un professeur de collège tué et décapité le 16 octobre dernier près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne, soit un réfugié d'origine tchétchène, déclarant qu'il avait grandi en France. Lors d'un hommage national rendu à l'enseignant la semaine dernière à la Sorbonne, Emmanuel Macron a déclaré que la France ne renoncerait pas aux caricatures, y compris celles de Mahomet, déclenchant la colère d'une partie du monde musulman. (Andrew Osborn, avec Michel Rose, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

