Le président syrien et Chevron discutent de coopération dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière, selon l'agence de presse de l'État

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président syrien Ahmed al-Sharaa a rencontré des délégations de la compagnie pétrolière américaine Chevron et de la Syrian Petroleum Company pour discuter de la coopération dans les champs d'exploration de pétrole et de gaz sur les côtes syriennes, a déclaré mardi l'agence de presse de l'État syrien.